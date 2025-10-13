Сенсація у світі мистецтва: найвідоміший дитячий портрет Марії-Антуанетти насправді належить не їй (фото)

Найвідоміша кварель, написана 1762 року женевським художником Жаном-Етьєном Ліотаром / © dailymail.co.uk

Портрет, який століттями формував уявлення про дитинство останньої королеви Франції Марії-Антуанетти виявився зображенням іншої людини. Вважається, що помилка у підписах виникла понад 250 років тому.

Про це пише Daily Mail.

Марія-Антуанетта, ікона розкоші та марнотратства, залишається однією з найвидатніших монархів в історії. Її життя обірвалося на гільйотині під час Французької революції.

Протягом десятиліть біографії королеви ілюстрував акварельний портрет 1762 року, написаний женевським художником Жаном-Етьєном Ліотаром. На ньому нібито зображена семирічна Марія-Антуанетта з човником для ткацтва та червоною ниткою, що дивиться на глядача суворим, проникливим поглядом, гідним майбутньої правительки.

Однак, згідно з новим дослідженням, цей шедевр насправді зображує не молодшу, а її старшу сестру — Марію Кароліну, яка згодом стала королевою Неаполя.

«Я переконана, що картина, яку традиційно вважають портретом Марії-Антуанетти (дівчинка з човником), насправді є Марією Кароліною», — заявила професорка Кетріона Сет, фахівчиня з французької літератури з Оксфордського університету, в інтерв’ю Daily Mail.

Ключові докази: Орден та дати

Професорка Сет, яка раніше сама використовувала цей портрет для обкладинки своєї книги про Марію-Антуанетту, зізналася, що завжди відчувала певний «дискомфорт» щодо його достовірності.

У рамках підготовки до нової публікації дослідниця відвідала Музей мистецтва та історії (MAH) у Женеві, щоб детально вивчити повну колекцію Ліотара, що включає портрети Марії-Антуанетти та її десяти братів і сестер.

Найпереконливіший доказ криється в орнаменті на грудях дівчинки. На ньому видно медаль із червоним хрестом під великою чорною стрічкою, яку професорка Сет ідентифікувала як Орден Зоряного Хреста — австрійський імперський династичний орден для католицьких благородних дам.

Сенсація полягає в часі нагородження:

Марія-Антуанетта отримала цей престижний орден лише близько 1766 року — через чотири роки після написання портрета.

Марію Кароліну нагородили ним у 1762 році, саме тоді, коли Ліотар перебував у Відні та малював імператорську родину.

«Про це тоді широко повідомляла європейська преса: це був дуже престижний орден», — пояснила академік.

Справжній портрет Марії-Антуанетти

Тим часом професорка Сет вважає, що справжній дитячий портрет Марії-Антуанетти — це інша, менш відома робота Ліотара, яку раніше приписували Марії Кароліні.

На цій другій картині зображена молодша, усміхнена дівчинка, яка ніжно притискає до грудей троянду.

«Тримання троянди є характерною ознакою портретів Марії-Антуанетти протягом усього її життя», — зазначила дослідниця.

Крім того, дівчинка на другому портреті має «характерні сережки», які можна побачити на пізнішому зображенні, коли Марія-Антуанетта вже стала королевою. Найважливіше — дівчинка на цій картині виглядає молодшою, а Марія-Антуанетта, народжена у 1755 році, була наймолодшою дитиною у сім’ї.

На думку музейних працівників, плутанина в ідентифікації сестер, ймовірно, вже існувала, коли твори потрапили до MAH у 1947 році.

Хоча портрет Марії Кароліни і не зображає Марію-Антуанетту, професорка Сет визнає, що саме його суворий, рішучий вираз обличчя допоміг сформувати уявлення про майбутню королеву як про особистість, «призначену для значущого життя».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Марія-Антуанетта зламала столітню аристократичну традицію, вирішивши сама годувати грудьми свою доньку — замість наймати годувальницю, як було прийнято серед знаті. Натхненна ідеями Руссо, вона започаткувала моду на природне материнство й змінила уявлення про роль жінки в сім’ї.