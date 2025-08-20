Серед чоловіків шириться популярна хірургічна послуга: що роблять, аби стати вищими

Хуріргія / © УНІАН

Операції зі збільшення зросту, які раніше використовувалися для корекції асиметрії кінцівок, набули популярності як естетична процедура, особливо серед чоловіків. Туреччина стала світовим центром такої хірургії, пропонуючи значно нижчі ціни, ніж у країнах Європи або США.

Про це пише The Guardian.

Процедура полягає в хірургічному перерізі кісток (гомілкової або стегнової) з подальшим поступовим їх подовженням за допомогою спеціальних пристроїв. Це дозволяє збільшити зріст на 5-8 см. Вартість операції в Туреччині коливається від 20 до 65 тисяч євро, натомість у Великій Британії ціна може сягати 240 тисяч фунтів стерлінгів.

Попри обіцяні результати, процедура є тривалою та ризикованою:

Тривалість: реабілітація може тривати від кількох місяців до року, вимагаючи щоденної фізіотерапії, приймання ліків та знеболювальних.

Ускладнення: можливе утворення тромбів, хронічний нервовий біль та інші серйозні наслідки, які можуть мати довічний характер.

Мотивація: основною мотивацією для чоловіків, які йдуть на такий ризик, є бажання підвищити самооцінку та покращити соціальний статус.

Китай ще 2006 року заборонив косметичне подовження ніг через високу небезпеку для пацієнтів. Однак, попри це, обсяг світової індустрії подовження кінцівок, за прогнозами, до 2030 року зросте до 8,6 мільярда доларів.

