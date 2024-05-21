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Серед папуг хтось заховався: складна оптична ілюзія на 10 секунд

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Час на прочитання
1 хв
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Серед папуг хтось заховався: складна оптична ілюзія на 10 секунд

Візуальна головоломка

Хтось заховався серед папуг

Відомо, що візуальні загадки сприяють розвитку уважності та логічного мислення. Пропонуємо одну з них.

Серед яскравих папуг на малюнку потрібно знайти декого, хто сховався. Завдання ускладнене ще й тим, що не вказується кого шукати серед папуг. Знайти потрібно за 10 секунд.  

Візуальна загадка / ©
Візуальна загадка

Під час першої спроби можна і не знайти приховану істоту.  Якщо так трапилося, почекайте кілька секунд і повторіть ще раз пошуки. Тим, хто має проблеми із зором, можна збільшити масштаб зображення.

Якщо знову не вдалося, пропонуємо подивитись на підказку. Серед папуг заховався метелик і ось де.

Відповідь на візуальну загадку / ©
Відповідь на візуальну загадку

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