Серед папуг хтось заховався: складна оптична ілюзія на 10 секунд

Хтось заховався серед папуг
Відомо, що візуальні загадки сприяють розвитку уважності та логічного мислення. Пропонуємо одну з них.
Серед яскравих папуг на малюнку потрібно знайти декого, хто сховався. Завдання ускладнене ще й тим, що не вказується кого шукати серед папуг. Знайти потрібно за 10 секунд.
Під час першої спроби можна і не знайти приховану істоту. Якщо так трапилося, почекайте кілька секунд і повторіть ще раз пошуки. Тим, хто має проблеми із зором, можна збільшити масштаб зображення.
Якщо знову не вдалося, пропонуємо подивитись на підказку. Серед папуг заховався метелик і ось де.
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