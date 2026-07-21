«Серійний викрадач» трусів і шкарпеток не давав чоловікові спокою: хто це виробляв (фото)

Бобер краде білизну поляка. Фото: STAWY RYBNE — BUDOWA/ ZARYBIANIE/ PIELĘGNACJA/Facebook

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В Польщі чоловік тривалий час не міг зрозуміти, куди після прання зникають його шкарпетки, робочі сорочки та нижня білизна. Таємниця розкрилася лише тоді, коли він випадково застав «крадія» на гарячому. Ним виявився бобер, який мешкає у ставку неподалік його будинку.

Про незвичайну ситуацію чоловік розповів у тематичній Facebook-спільноті, передає видання Fakt.pl.

Ставок розташований лише за кілька десятків метрів від його оселі, а бобер живе там уже деякий час. Водночас, як стверджує чоловік, тварина поводиться незвично. Варто лише наблизитися до водойми, як гризун починає голосно шипіти. Спочатку господар будинку навіть подумав, що в очереті причаїлася змія, адже раніше ніколи не чув, щоб бобри видавали такі звуки.

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Одного дня чоловік вирішив перевірити, що робить тварина біля його подвір’я. Саме тоді він побачив, як бобер вибіг до мотузки, на якій сушився випраний одяг, зірвав із неї білизну, схопив її зубами та кинувся назад до ставка.

«Я стояв там, заціпенівши, але він обернувся, зашипів на мене і зник у воді, як якийсь багнюковий демон», — описав ситуацію автор допису.

Лише після цього чоловік зрозумів, що попередні зникнення шкарпеток і робочих сорочок також були справою цього ж бобра. Він припустив, що тварина може використовувати одяг для облаштування свого житла, хоча підтвердження цьому не має.

Автор публікації також пожартував, що бобер поводився так, ніби саме він є справжнім господарем території Водночас чоловік визнав, що не знає, чи є така поведінка звичною для цих тварин. Він поцікавився в учасників спільноти, чи нормально, що бобри шиплять, чи це може свідчити про якісь проблеми, а також попросив порадити, як впоратися з несподіваним сусідом.

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Допис швидко набув популярності та зібрав кілька сотень коментарів. Більшість користувачів поставилися до історії з гумором. Одні жартували, що бобер «уклав домовленість із єнотом», інші давали іронічні поради «вимагати компенсацію за трусики».

Втім, найпоширенішою рекомендацією стало не намагатися воювати з гризуном, а спробувати мирно співіснувати з ним.

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