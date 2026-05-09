У Китаї привернула увагу незвична гірська дорога Лінпайші, яку водії вже охрестили справжнім жахіттям за кермом.

Вузький серпантин із десятками крутих поворотів пролягає між скелями в окрузі Усі на південному заході країни.

Дорога, також відома як «Кам'яна дорога Усі», з’єднує невелике селище Тяньпін із зовнішнім світом. Саме через неї мешканці дістаються провінційної дороги №201.

Загальна довжина маршруту становить 3,7 кілометра, однак найбільш небезпечна частина займає лише 453 метри. Саме на цій ділянці розташовані 18 надзвичайно крутих серпантинів, які змушують водіїв рухатися буквально на межі можливостей.

Особливу небезпеку створює ширина дороги — вона настільки вузька, що на багатьох ділянках автомобілі практично не мають простору для маневру. Розвернутися тут майже неможливо.

Крім того, ухил на окремих відрізках сягає 36%, через що серпантин рекомендують долати виключно на першій передачі.

Серпатин у Китаї / © скриншот з відео

Дорогу побудували 2012 року, а асфальтове покриття з’явилося лише 2019-го. Попри модернізацію, маршрут досі вважається одним із найскладніших для водіїв у Китаї.

Через небезпечні умови руху на Лінпайші заборонено в’їзд вантажівкам, автобусам та автомобілям із великими причепами. Навіть легковикам доводиться користуватися спеціальними майданчиками на поворотах, щоб безпечно розминутися.

На щастя, рух тут не надто інтенсивний. У селищі Тяньпін проживає лише 137 людей із 37 сімей, тому заторів на небезпечному серпантині практично не буває.

Попри складність маршруту, дорога Лінпайші вже стала туристичною цікавинкою та одним із найвідоміших екстремальних автошляхів Китаю.

