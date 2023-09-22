Сестра нареченої потверкувала, сидячи на нареченому: якщо збудиться – весілля скасовується (відео)

Дві жінки привселюдно намагалися спокусити чоловіка, який збирався одружитися з їхньою сестрою.

Про це пише Daily Star.

У рамках доволі химерного ритуалу "перевірки на вірність", вони хотіли побачити, чи не зрадить обранець їхньої рідної людини, перш ніж зв'язати себе шлюбом.

На відео, яке стало вірусним у Мережі, видно нареченого, який лежить на землі, а одна жінка сидить на ньому навпочіпки і активно тверкає над його промежиною. Інша жінка стояла біля його обличчя і неодноразово піднімала свою спідницю. Якщо чоловік збудиться – весілля скасовується.

This is a practice in Namibia where a bachelor is seduced by the sisters of his bride. If he gets an erection, the marriage is canceled due to believing he will cheat on his wife. pic.twitter.com/xUzgVIUdJS — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) September 22, 2023

Користувач X Дім Люкре поділився кліпом, який спочатку став вірусним на Reddit 2019 року, з підписом: "У Намібії існує практика, коли холостяка спокушають сестри його нареченої. Якщо у нього виникає ерекція, шлюб скасовано через впевненість у тому, що він зрадить свою дружину".

Однак у попередніх повідомленнях стверджувалося, що ритуал відбувався у Камеруні, оскільки ютубер Едгар Обаре поділився відео, написавши: "Традиційні африканські весільні ритуали видачі посагу в Камеруні. Повідомляється, що деякі громади в Камеруні практикують цей традиційний африканський обряд посагу, коли сестри нареченої танцюють на нареченому, і якщо він збудиться, йому не віддадуть жінку, з якою він мав намір одружитися. Як ви думаєте, ви б пройшли цей тест?".

Глядачі були приголомшені кліпом, який набрав понад 11,5 мільйона переглядів. Багато людей відгукнулися у коментарях, твердячи, що тест неможливо пройти.

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