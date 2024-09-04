Сестра почала говорити лише після смерті своєї близнючки у 29 років: моторошна історія та фото

Джун і Дженніфер Гіббонс не спілкувалися ні з ким, окрім одна одної.

Моторошну історію "мовчазних близнючок", які не розмовляли протягом усього життя, поки одна з них не померла, пояснили за допомогою теорії.

Про це пише LADbible.

Джун і Дженніфер Гіббонс народилися 11 квітня 1963 року в родині батьків з Барбадосу, які емігрували до Великої Британії на початку 1960-х років як представники "покоління вітряної бурі".

Глорія та Обрі Гіббонси, їхні мама й тато, під час виховання дітей помітили, що вони не розмовляють нормально, і навіть вигадали власну мову, щоб спілкуватися між собою.

Це, у поєднанні з тим, що вони були єдиними темношкірими дітьми в британській школі, де навчалися білі, означало, що з них постійно знущалися – що змусило їх ще більше покладатися одна на одну.

Джун і Дженніфер Гіббонс / Фото: Getty Images

Психологи, які досліджували близнючок, також виявили, що вони могли спілкуватися без слів, а також копіювати поведінку одна одної з дивних причин, невідомих фахівцям.

Вони намагалися змусити близнючок розмовляти з іншими, відправивши їх до різних шкіл, але це лише погіршило ситуацію, оскільки Джун і Дженніфер стали майже кататонічними, перш ніж їх знову об'єднали.

Продовжуючи розмовляти своєю мовою, яка по суті була прискореною баджанською креольською – мовою, якою розмовляють на Барбадосі, що поєднує в собі африканські та британські впливи, і яка широко поширена на Карибському острові. Але версія сестер була настільки прискореною, що більшість людей не змогли її зрозуміти.

2023 року Джун розповіла BBC: "У нас були проблеми з мовленням. Наші батьки не розуміли жодного слова з того, що ми говорили, ніхто не розумів – тож ми припинили розмовляти".

Джун і Дженніфер Гіббонс / Фото: Getty Images

Пара почала писати фантастичні твори, зокрема про насильство та злочини, деякі з них були опубліковані.

Але в реальному житті вони почали спілкуватися з хлопцями, яких знали в цьому районі, і почали експериментувати з наркотиками та алкоголем, перш ніж скоїли низку злочинів.

Після арешту за підпал 1981 року їх відправили до сумнозвісної лікарні Бродмур, психіатричної лікарні суворого режиму, де їх накачували антипсихотичними препаратами.

Вони там перебували 11 років. Після переведення до закладу з менш суворим режимом 1993-го Дженніфер померла нібито внаслідок запалення серця у віці всього 29 років.

Після цієї трагічної події Джун несподівано почала нормально спілкуватися з іншими, стверджуючи, що робить це лише тому, що її сестри більше немає.

Хоча точна причина смерті Дженніфер ніколи не була оголошена, вважається, що вона "пожертвувала собою, щоб Джун була по-справжньому звільнена", попри те, що після розслідування в її тілі не було знайдено жодних наркотиків або отрути.

Через рік після смерті сестри Джун вийшла на волю і переїхала жити до батьків до Вельса, де її прийняла громада.

Вона також знову почала писати, а унікальна історія близнючок зайняла гідне місце в популярній культурі: про Джун і Дженніфер з'являються книжки, пісні, документальні фільми та телесеріали.

Однак Джун зізналася, що час, проведений у Бродмурі, залишив по собі шрами, про що вона розповіла ВВС: "Через день я думаю про Бродмур, а коли я думаю про Бродмур, я думаю про Дженніфер. Вона все ще зі мною після 30 років. Кожного другого ранку я думаю, що я в Бродмурі, я прокидаюся вранці, чую дзенькіт ключів, це все ще зі мною і до цього дня. Кожного дня я прокидаюся і кажу собі: "Ще один день для мене і ще один день для моєї сестри. Я живу для неї. Те, що я бачу і роблю, вона також бачить і робить".

Нагадаємо, найбільш недоношені близнюки у світі продовжують кидати виклик медикам. Вони з'явилися на світ на 22 тижні.

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