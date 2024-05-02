Сестра вперше побачила обличчя рідного брата після його смерті – його пересадили іншому чоловіку

Жінка зустрілася з чоловіком, якому пересадили обличчя її рідного брата.

Про це йдеться у програмі 60 Minutes Australia.

Ребека Аверсано була приголомшена, коли вперше за три роки побачила і доторкнулася до обличчя свого брата Джошуа. Його пересадили Річарду Норрісу, який 1997 року вистрелив собі в обличчя під час сварки з матір'ю.

Згідно з поліцейським звітом, Норріс зарядив патрон у рушницю, рушниця вистрілила і "знесла" йому половину обличчя, зокрема, ніс, губи, зуби і підборіддя.

Після низки операцій і процедур, які зрештою виявилися безуспішними, Норріс впав у депресію і схилявся до суїциду.

Річард Норріс до і після трагедії / Скриншот із програми 60 Minutes Australia

На момент інциденту йому було 22 роки, а через 15 років сім'я Аверсано дала йому другий шанс, коли їхній син Джошуа загинув, потрапивши під колеса автомобіля в Балтіморі.

Джошуа Аверсано ліворуч / Скриншот із програми 60 Minutes Australia

Сім'я 21-річного хлопця дізналася про ситуацію Норріса від лікарів і пожертвувала йому обличчя свого сина, оскільки вони мали багато спільних рис обличчя, а також допомогла провести перше в історії повне пересадження обличчя.

36-годинна операція в березні 2012 року містила пересадження зубів, щелепи, м'язів і нервів язика – при цьому шанси Норріса на виживання становили лише 50 відсотків.

Операція виявилася успішною, і через три роки після неї Норріс щасливо жив своїм життям з новим обличчям.

Річард Норріс / Скриншот із програми 60 Minutes Australia

Згодом його відвідала Ребека Аверсано, сестра Джошуа, щоб познайомитися з ним і вперше після смерті побачити обличчя свого брата. Ребека приїхала до його будинку у Вірджинії, і після емоційних обіймів вона запитала: "Ти не проти, якщо я доторкнуся до нього?". Після того, як він погодився, вона була шокована: "Боже мій, це дивовижно. Це обличчя, з яким я виросла. Воно пішло, але в якомусь сенсі воно все ще тут".

Ребека та Річард / Скриншот із програми 60 Minutes Australia

Попри те, що вона "образилася", коли лікарі попросили дозволу у сім'ї пожертвувати обличчя Джошуа одразу після аварії, Ребека змирилася з цим рішенням і навіть зізналася, що почувається ближче до Джошуа після того, як знову побачила його обличчя.

"Спасибі – це недостатньо, немає слів, щоб описати, наскільки я вдячний їхній сім'ї", - сказав у відповідь Норріс, якому зараз 39 років.

Ребека та Річард / Скриншот із програми 60 Minutes Australia

Доктор Едуардо Родрігес, відповідальний за революційну операцію, сказав, що Норріс взяв на себе величезну відповідальність на все життя, оскільки його тіло завжди буде розпізнавати обличчя як чужорідний об'єкт, тому його імунна система буде готова почати атаку, якщо щось піде не так.

Щоб боротися з цим, він не може вживати алкоголь, курити і засмагати до кінця життя, а також повинен щодня приймати коктейль з препаратів проти відторгнення.

Нагадаємо, раніше перша людина, якій вдалося успішно пересадити обличчя і дві руки, розповіла про своє життя. Джо ДіМео показав себе до аварії, розповів про донора та про кохану дівчину.

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