Сестра завдяки новині у газеті впізнала свого брата, який загадково зник 25 років тому

У США завдяки повідомленню у новинах сестра розшукала свого брата, який загадково зник ще 25 років тому.

Про це пише mirror.co.uk.

Востаннє про 53-річного Томаса Едварда Манізака чули 30 липня 1999 року, коли йому було лише 28 років. Він їхав через Айдахо, Орегон і Монтану на своєму фургоні. Востаннє він зателефонував матері зі стоянки вантажівок, щоб повідомити, що з ним все гаразд. Його місцезнаходження протягом останніх 25 років залишалося невідомим, а мати так і не дожила до того дня, щоб почути, що її син живий.

Томас Манізак до зникнення / Фото: mirror.co.uk

Але сім'я Томаса не припиняла його шукати, співпрацюючи з групами, які розшукують зниклих безвісти, і поширюючи інформацію про зниклого чоловіка по всьому світу. Через 25 років чоловіка знайшли на півдні Лос-Анджелеса і доставили в лікарню. Чоловік був невербальним і не міг спілкуватися з персоналом, тому було неможливо з'ясувати, хто він, або розшукати його родину. І лише після того, як його показали в новинах, сестра впізнала його.

Причиною зникнення чоловіка могла стати діабетична кома. оскільки Томас хворів на діабет, проте не відповідально ставився до лікування. Родич родини розповів, що чоловік любив подорожувати і двічі на тиждень телефонував матері, щоб повідомити, що з ним все гаразд.

У 2024 році чоловік потрапив до лікарні. Після того, як його опублікували у місцевій газеті, до поліції звернулась жінка та повідомила, що невідомий є її братом.

Збіг відбитків пальців підтвердив, що чоловік на лікарняному ліжку - це зниклий Томас. Поліція каже, що родичі були дуже щасливі від того, що Томас живий.

Нагадаємо, вдівець через рік після смерті дружини приніс додому нібито її дитину, щоб отримати спадщину.

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