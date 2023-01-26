Сестри-близнючки хочуть одночасно завагітніти від одного чоловіка: що вони для цього роблять

В Австралії сестри-близнючки Анна та Люсі Десінк намагаються завагітніти від спільного нареченого Бена Бірна, щоб удвох "відчути досвід материнства".

Про це пише tyla.com.

35-річні Анна та Люсі зустрічаються з Беном від 2012 року. Проте вони не можуть одружитися, оскільки полігамія в Австралії заборонена. Щоб оформити стосунки, жінкам та чоловікові треба їхати за кордон.

Фото: Instagram/@annalucydecinque

Дівчата в етері одного з шоу розповіли, що вони все звикли робити разом. А тому вони навіть зустрічаються з одним чоловіком. Останнім часом вони вирішили, що хочуть народити одночасно, проте поки їм це не вдається. Щоб звикнути до материнства, дівчата придбали ляльки-немовлята, яких вдягають однаково та всюди з собою носять.

Фото: Instagram/@annalucydecinque

На одному з відео видно, як сестри міряють температуру та радіють, що вона в обох є. Згодом вони вигнали з кімнати оператора та усамітнилися з Беном. Після цього вони опублікували кадри, як сидять у ліжку, піднявши ноги догори та стимулюючи таким чином вагітність.

Наречений дівчат Бен каже, що обом жінкам буде складно завагітніти, оскільки "це велике навантаження на чоловіка".

Нагадаємо, в Меріленді, що у США, бабуся подарувала 21-річному онукові лотерейний квиток, який приніс йому успіх. Молодик, який ніколи не грав у цю азартну гру, одразу ж зірвав джекпот.

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