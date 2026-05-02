Сестри-близнючки зробили тест ДНК та були шоковані результатом: виявилось, що у них різні батьки

Дві сестри-близнючки з Великої Британії дізналися, що вони лише зведені сестри, хоча народилися з різницею у кілька хвилин. Тест ДНК показав, що у них різні батьки.

Про це пише BBC.

Сестри-близнючки дізнались, що у них різні батьки: як таке можливо

Можна було б подумати, що мало що може бути більш очевидним, ніж те, що близнюки мають спільних батьків, але дві жінки, які народилися з різницею у кілька хвилин, дізналися, що насправді вони не рідні сестри, оскільки у них не один батько.

Мішель та Лавінія Осборн дізналися про своє справжнє походження після того, як Мішель зробила тест на ДНК вдома.

Хоча вони розвивалися в одному лоні, насправді у кожної з них інший батько — це надзвичайно рідкісний випадок.

Це явище називається гетеропатерною суперфекундацією, і для його виникнення має збігтися безліч факторів, які окремо малоймовірні, тому ймовірність такого випадку є астрономічно низькою.

Цей процес відбувається, коли під час менструального циклу вивільняється більше ніж одна яйцеклітина.

При цьому більше ніж один із них має бути запліднений спермою від більше ніж одного партнера, а потім обидва ембріони мають вижити протягом вагітності.

Це настільки рідкісне явище, що у всьому світі було виявлено лише близько 20 випадків гетеропатерної суперфекундації, а Мішель і Лавінія — єдиний підтверджений випадок у Великій Британії.

Якою була реакція сестер

Лавінія згадує, що була абсолютно розбита, коли дізналася про це, адже вона та Мішель завжди мали дуже тісний зв'язок, переживши разом важке дитинство, зокрема переїзди між різними прийомними сім'ями.

«Вона була єдиною, яка належала мені, єдиною, в якій я була впевнена, єдиною, в якій я була певна. А потім виявилося, що це не так», — розповіла Лавінія BBC.

Мішель відреагувала на цю новину інакше, сказавши: «Я не була здивована. Я досі в подиві, що таке взагалі може статися — це надзвичайно дивно, надзвичайно незвично, надзвичайно рідко — але це має сенс».

Їхній мамі було 19 років, коли вона народила близнючок у Ноттінгемі у Великій Британії в 1976 році, і вона мала складне минуле, зокрема зазнала насильства з боку свого вітчима.

Але навіть після того, як вони знову побачили маму, вони сказали, що їхні стосунки були напруженими.

«Фізично й емоційно вона завжди була недосяжною», — сказала Лавінія.

Зрештою Мішель зацікавилося тим, хто її батько, хоча Лавінія сказала, що їй це було байдуже.

А коли з’ясувалося, що у них не один батько, Лавінія сказала, що була дуже засмучена.

«Я була зла на Мішель за те, що змусила мене пройти через це, бо я просто не хотіла такої реальності», — сказала вона.

Незважаючи на складнощі їхньої ситуації, їхні стосунки залишаються міцними.

Мішель сказала: «Вона моя сестра-близнючка. Ніщо не змінить цього».

«Ми — диво. У нас завжди буде тісний зв'язок, який неможливо розірвати», — сказала Лавінія.

Нагадаємо, подружжя задля розваги зробило тест ДНК і це розкрило сімейну таємницю.

