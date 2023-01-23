Шахраї накрали стільки грошей, що роздавали їх на вулиці та купували незнайомцям авто

Шахраї "заробили" стільки грошей, що не знали, куди їх витратити.

У Великій Британії викрили банду шахраїв, які за допомогою схеми з криптовалютою вкрали біткоїнів на 22 мільйони фунтів стерлінгів. Зловмисники накрали стільки грошей, що почали роздавати кошти просто на вулиці та купували незнайомцям з пабів автомобілі.

Про це пише manchestereveningnews.co.uk.

Джеймс Паркер разом із чотирма спільниками придумали схему, як незаконно виводити гроші із криптобіржі. Зловмисники загалом вкрали 22 мільйони фунтів стерлінгів. Жителі Великої Британії настільки розбагатіли, що не знали, куди ще можна подіти накрадене. А тому вони почали роздавати сертифікати на 5 тисяч фунтів просто на вулиці. Ватажок банди Джеймс Паркер ж одного разу купив незнайомцям з пабу по автомобілю.

Фото: manchestereveningnews.co.uk

Також один із членів банди купив елітний маєток у росіян. Загалом у зловмисників поліція вилучила елітні годинники, нерухомість та автомобілі, які ті встигли придбати за награбовані кошти.

"Масштаби шахрайства в цій справі просто приголомшливі й призвели до того, що підозрювані буквально мали більше грошей, ніж могли витратити. Я хотів би віддати належне всім агентствам, які тісно співпрацювали, щоб притягнути цих людей до відповідальності", - розповів сержант Девід Уейнрайт із відділу протидії шахрайству поліції Ланкаширу.

Організатор банди не дожив до суду та помер 2021 року. Інших чотирьох членів групи засудили від одного року умовного терміну до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, родина з трьома дітьми розчарувалася у цивілізації і переїхала жити в джунглі.

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