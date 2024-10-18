Шахраї створили фейкове відділення держбанку: як на 590000 грн "влетіли" працівники, а не клієнти

Шахраям в Індії вдалося створити та керувати фальшивим відділенням найбільшого державного банку країни протягом 10 днів, щоб обманом змусити людей платити за стабільну роботу в ньому.

Про це повідомляє Oddity Central.

Мешканці Чхапори, села в індійському штаті Чхаттісгарх, були здивовані, коли побачили, що в їхньому скромному поселенні відкривається відділення Державного банку Індії, але, хоча деякі були налаштовані скептично від початку, багато хто побачив у цьому можливість отримати стабільну, гідно оплачувану роботу.

25-річний Пінту Дурве був одним із шести людей, яким вдалося влаштуватися на роботу касиром у щойно відкритому відділенні ДБІ, за яку він заплатив 580 000 рупій ($6 900). Було декілька "червоних прапорців", таких як повна відсутність роботи і відсутність посвідчень особи у працівників, але логотип на вході, "робочий простір" площею 300 кв. метрів, абсолютно нові меблі та банківські каси – все це переконало його в тому, що банк є законним. Але це було не так.

"У нас було 10 комп'ютерів, а згодом ми також отримали доступ до Інтернету. Будильник дзвонив на обід о 13:00", - розповів Пінту. "Я відчайдушно потребував роботи. Я працював у центрі загального обслуговування, коли сестра мого друга, Ренука Саху, сказала мені, що влаштує мене сюди на роботу. Я знайшов гроші, які просив, позичивши їх у друзів".

Шахраї 10 днів керували фейковим відділенням банку / Фото: Oddity Central

Протягом 10 днів поспіль шестеро співробітників банку приходили на роботу лише для того, щоб подивитися, як спливає час на годиннику. Керівник відділення, який зазвичай приходив близько 10 ранку і йшов до опівдня, сказав їм зайти на сайт Державного банку Індії і почитати про компанію та її протоколи. Одного дня менеджер взагалі припинив приходити до банку, але все одно ніхто нічого не сказав. Потім, одного дня, прийшла поліція зі справжніми співробітниками ДБР і повідомила їм, що їхнє робоче місце було ретельно продуманою аферою.

Селянам, які приходили до щойно відкритого відділення ДБР, завжди казали, що вони не можуть здійснювати там жодних операцій, оскільки сервери ще не встановлені, і просили прийти наступного місяця. Деяким це пояснення здавалося підозрілим, але лише після того, як один місцевий, Аджай Кумар Агравал, подав скаргу до місцевої поліції на дивні відповіді, які він отримав у новому банку, та на повну відсутність коду відділення на вивісці банку, правда вийшла на поверхню.

Шахраї 10 днів керували фейковим відділенням банку / Фото: Oddity Central

"Керівник відділення банку "Дабра" повідомив нам про свої підозри щодо фальшивого банку, який працює в Чхапорі. Після розслідування було підтверджено, що банк був фальшивим, а декілька співробітників були призначені на посади за підробленими документами", - заявив речник поліції Раджеш Патель.

Поліція підтвердила, що жоден потенційний клієнт банку не був обманутий і не втратив свої гроші, пообіцявши йому стабільну роботу в Державному банку Індії. Однак бідні люди, які заплатили за роботу в цьому банку, втратили загалом 1,2 мільйона рупій (14 300 доларів США, 590 000 гривень).

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