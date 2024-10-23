Шахрайка зробила пластику обличчя, щоб уникнути затримання Інтерполом – фото до і після

Жінку звинувачують у тому, що вона ошукала 6 жертв, пообіцявши їм роботу бортпровідників у відомих авіакомпаніях.

Китаянка, яка ошукала людей на понад 1,5 мільйона юанів (210 000 доларів США), зробила пластичну операцію і втекла до Таїланду. Наразі вона перебуває під слідством тайської поліції і може бути депортована на материк.

Про це повідомляє SCMP.

Її затримали після того, як імміграційна поліція Таїланду отримала наводку.

Місцеві повідомили, що 30-річна жінка, відома під прізвищем Се, живе в квартирі в Бангкоку, і її часто бачили з закритим обличчям і в масці, що спричинило підозри, що вона може бути нелегальною іммігранткою. У відповідь на це співробітники імміграційної служби відвідали її квартиру і підійшли до неї, коли вона спускалася, щоб забрати посилку з їжею, з проханням перевірити її паспорт.

З'ясувалося, що Се в'їхала до Таїланду наприкінці 2022 року з візою, яка дозволяла їй перебувати в країні 15 днів з метою туризму. Однак вона прострочила свою візу більш ніж на 650 днів. У результаті влада заарештувала її 7 жовтня.

Під час розслідування Се стверджувала, що до звільнення була стюардесою у відомій авіакомпанії. Однак пізніше тайська поліція виявила, що вона перебуває в розшуку за "блакитним повідомленням" Інтерполу.

У період від 2016 до 2019 року вона нібито ошукала шістьох жертв на 1,52 мільйона юанів, пообіцявши забезпечити їх місцями бортпровідників у великих авіакомпаніях. Повідомляється, що частину грошей вона використала на пластичну операцію на обличчі перед втечею до Таїланду.

Шахрайка до і після пластики / Фото: Weixin

Се запідозрили в шахрайстві ще в січні 2014 року. Її молодша двоюрідна сестра, відома під прізвищем Ву, яка була серед обвинувачів, розповіла виданню Red Star News, що Се створила в Інтернеті образ заможної стюардеси, часто ділячись фотографіями з різних закордонних напрямків.

2018 року Се зв'язалася з Ву, позичила 52 000 юанів (7 300 доларів США) і заявила, що їй потрібні кошти, щоб допомогти комусь придбати годинник в Японії. Вона пообіцяла винагородити Ву 5 000 юанів після завершення угоди.

Ву вдалося отримати 17 000 юанів, однак, попри численні прохання, решту суми Се так і не повернула. Провівши деякі дослідження в Інтернеті, Ву виявила, що Се вже давно не працює стюардесою, а живе за рахунок шахрайської діяльності.

Відділ Імміграційного бюро Таїланду заявив, що Се буде покарана відповідно до законодавства Таїланду за прострочення візи і згодом депортована назад до Китаю.

Її випадок спричинив дискусії в соціальних мережах, багато хто висловлював здивування її фотографіями до і після пластичної операції:

Чому мені здається, що вона має гірший вигляд після операції? Наче вона тікає від невдалої роботи

Яким би розумним не було маскування, від закону не втечеш! Слава поліції!

Нагадаємо, у чоловіка зменшується половина обличчя через рідкісне захворювання. Він показав, який має вигляд та поділився "найважчим" у боротьбі з хворобою.

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