Шахрай у Британії втік з в’язниці за підробленим листом: як його викрили

В’язниця / © Pixabay

36-річний Джунеад Ахмед з Брентвуда, Велика Британія, організував втечу з в’язниці HMP Chelmsford, використавши фальшиві документи. У червні 2023 року він надіслав адміністрації установи підроблений лист, нібито виданий від імені Високого суду, у якому йшлося про його «схвалене звільнення». Персонал в’язниці повірив у справжність паперів, і Ахмед безперешкодно вийшов на свободу.

Про це повідомило видання The Sun.

Ахмед відбував покарання за шахрайство: він видавав себе за лікаря, щоб орендувати житло, яке не міг собі дозволити, і намагався придбати будинок вартістю понад 2 млн фунтів стерлінгів. У листопаді 2023 року його засудили до чотирьох років позбавлення волі за шість епізодів шахрайства.

Втім, після власної втечі Ахмед вирішив застосувати той самий метод, щоб допомогти звільнитися ще двом ув’язненим — Чарлі Віттакеру та Адаму Мохамеду. Віттакер відбував річний термін за участь у бійці, під час якої загинула жінка, а Мохамед був засуджений за злочини, пов’язані з наркотиками. Для обох було підготовлено підроблені листи. Однак цього разу кількість фальшивих документів викликала підозри, і спроба провалилася. Ахмеда знову затримали.

Суд у Челмсфорді встановив, що у схемі брали участь інші особи. Мати Чарлі Віттакера, 49-річна Шарлотта Віттакер, надала інформацію для підробленого листа сина. 37-річна Назаш Ахтар зробила те саме від імені Ахмеда. 20-річний Ааруан Нур Алі, якого називали «технічним фахівцем», також визнав участь у змові.

Суддя Мері Лорам Кейсі назвала план «дуже ретельно спланованим» і підкреслила, що навіть відсутність насильства не зменшує серйозності правопорушення. Вона наголосила, що всім причетним неминуче загрожує реальне позбавлення волі.

Вирок Ахмеду та іншим учасникам схеми оголосять у жовтні цього року.

