Шахрай виманив у пенсіонерки кілька тисяч євро, прикинувшись астронавтом
Довірлива жінка без вагань зробила грошовий переказ, щоб допомогти чоловікові, який нібито потрапив у халепу в космосі.
Самотня 80-річна пенсіонерка, яка живе на японському острові Хоккайдо, втратила кілька тисяч євро після знайомства в Інтернеті з чоловіком, який представився астронавтом.
Про цей випадок повідомляє видання Japan Today.
Знайомство, яке розпочалося у липні, стрімко розвивалося внаслідок регулярного листування, і пенсіонерка поступово почала довіряти цьому чоловікові. Ба більше, у старенької жінки з’явилося до нього романтичне почуття.
Під час одного із виходів на зв’язок «астронавт» несподівано попросив про допомогу: він заявив, що перебуває «на космічному кораблі у відкритому космосі», але його «атакували» і йому «потрібний кисень».
Довірлива жінка без вагань зробила грошовий переказ, щоб допомогти «бідоласі», на суму близько мільйона єн — приблизно 5780 євро.
Тепер проти фейкового астронавта ведеться розслідування.
«Якщо людина, з якою ви познайомилися в соціальних мережах, коли-небудь вимагала від вас гроші, будь ласка, поставтеся з підозрою до можливості шахрайства та повідомте про це в поліцію», — прокоментував цей випадок поліцейський чиновник.
За даними Світового банку, Японія займає друге за віком населення у світі після крихітного Монако, і люди похилого віку часто стають жертвами різних форм організованого шахрайства.
До них належить класична афера, коли зловмисники видають себе за членів сім’ї, які потрапили в біду, щоб виманити гроші у жертви.
