Цікaвинки
62
2 хв

Шахрай виманив у пенсіонерки кілька тисяч євро, прикинувшись астронавтом

Довірлива жінка без вагань зробила грошовий переказ, щоб допомогти чоловікові, який нібито потрапив у халепу в космосі.

Богдан Скаврон
Астронавт

Астронавт / © Pixabay

Самотня 80-річна пенсіонерка, яка живе на японському острові Хоккайдо, втратила кілька тисяч євро після знайомства в Інтернеті з чоловіком, який представився астронавтом.

Про цей випадок повідомляє видання Japan Today.

Знайомство, яке розпочалося у липні, стрімко розвивалося внаслідок регулярного листування, і пенсіонерка поступово почала довіряти цьому чоловікові. Ба більше, у старенької жінки з’явилося до нього романтичне почуття.

Під час одного із виходів на зв’язок «астронавт» несподівано попросив про допомогу: він заявив, що перебуває «на космічному кораблі у відкритому космосі», але його «атакували» і йому «потрібний кисень».

Довірлива жінка без вагань зробила грошовий переказ, щоб допомогти «бідоласі», на суму близько мільйона єн — приблизно 5780 євро.

Тепер проти фейкового астронавта ведеться розслідування.

«Якщо людина, з якою ви познайомилися в соціальних мережах, коли-небудь вимагала від вас гроші, будь ласка, поставтеся з підозрою до можливості шахрайства та повідомте про це в поліцію», — прокоментував цей випадок поліцейський чиновник.

За даними Світового банку, Японія займає друге за віком населення у світі після крихітного Монако, і люди похилого віку часто стають жертвами різних форм організованого шахрайства.

До них належить класична афера, коли зловмисники видають себе за членів сім’ї, які потрапили в біду, щоб виманити гроші у жертви.

Нагадаємо, у США засновників онлайн-церкви Victorious Grace звинувачуються у масштабному криптовалютному шахрайстві, яке, за їхніми словами, вони здійснювали з божественного благословення.

62
