Шахрайка роками обкрадала подружжя з деменцією: її "спалила" доставка їжі

Шахрайка роками обкрадала подружжя з деменцією / © Unsplash

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У Великій Британії трапився зухвалий випадок шахрайства, який обурив суспільство. 45-річну матір чотирьох дітей, Ліндсі Макгіверн, викрили на систематичному обкраданні подружжя літніх людей з деменцією.

Як викрили шахрайку, розповіли Mirror.

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У Великій Британії жінка роками обкрадала літнє подружжя з деменцією

Жінка, яка роками позиціонувала себе помічницею та неофіційною опікункою, виявилася шахрайкою. Вона вкрала з рахунків пенсіонерів понад 25 тисяч фунтів стерлінгів. Врешті-решт правоохоронці вийшли на її слід завдяки звичайнісінькому замовленню їжі через Uber Eats на суму 20 фунтів.

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Дерек та Валері Гейнс опинилися у вразливому становищі, коли через важку форму деменції втратили здатність самостійно господарювати і на початку 2024 року остаточно переїхали до спеціалізованих установ.

Саме в цей момент Макгіверн отримала безконтрольний доступ до їхньої банківської картки. Впродовж дев’яти місяців вона знімала максимально можливі ліміти готівки, ходила на шопінг у місцевих крамницях і довела рахунки пенсіонерів до кредиту. У цей момент банк почав відхиляти автоматичні платежі.

Схему розкрили працівники ради графства Кент, коли почали оформлювати опікунство та аналізувати статки подружжя. Прокурор Кіран Бранд розповів у Королівському суді Кентербері про деталі справи:

«Вона представилася як неформальна доглядальниця, яка живе поруч і допомагає їм з покупками та повсякденними справами. Було помічено, що вони значною мірою їй довіряли, і обидва часто відмовлялися від допомоги інших, але приймали її від відповідачки».

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Аналіз банківських виписок показав, що в той час, як рахунки пенсіонерів спустошувалися в магазинах поблизу житла Макгіверн, її власні витрати суттєво зменшилися — за винятком 4000 фунтів, які вона «спустила» на сайтах з азартними іграми.

Остаточним доказом причетності підозрюваної стало замовлення доставки їжі. З рахунку пенсіонерів, який вона прив’язала до свого акаунту Uber Eats, жінка замовила їжу на суму 20 фунтів.

Під час обшуку в помешканні аферистки поліцейські знайшли пакет, вщент набитий приватними паперами подружжя — від паспортів та медичних карток до свідоцтв про шлюб та документів на право власності на житло.

Один із пари постраждалих так і не дізнався про зраду доглядальниці, адже помер до завершення розслідування. Інший — через важку хворобу не усвідомлює того, що відбулося. Адвокат обвинуваченої намагався пом’якшити покарання для неї, зазначивши, що жінка допомагала літній парі протягом 7 років.

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«Вона повністю усвідомлює скрутне становище, в яке себе поставила, і надзвичайно розкаюється у своїх діях. Цей злочин був спочатку опортуністичним, між ними існували справжні стосунки, і вони трохи зіпсувалися».

Суддя Саймон Тейлор виніс жорстку оцінку її діям і наголосив на беззахисності жертв. Жінка визнала свою провину у шахрайстві шляхом зловживання службовим становищем.

Суд призначив їй 1 рік і 10 місяців ув’язнення умовно з іспитовим строком на 2 роки. Крім того, її зобов’язали відпрацювати максимальні 300 годин безоплатних громадських робіт, пройти курс реабілітації та пройти курс лікування ментального здоров’я.

Шахрайські схеми в Україні: останні новини

Нагадаємо, українські компанії почали отримувати анонімні листи з вимогами грошей за нібито захист бізнесу від російських обстрілів. У таких повідомленнях підприємцям пропонують зв’язатися з анонімним представником країни-агресорки для «домовленостей».

Про нову схему повідомив радник президента України Сергій Бескрестнов «Флеш». Він наголосив, що це шахрайство, та закликав бізнес не реагувати на подібні провокації.

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