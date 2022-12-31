Шамани Перу під час новорічного ритуалу визначили дату закінчення війни в Україні (фото, відео)

Індіанські ворожбити, звертаючись по відповідь до духів, використовували фотографії Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Шамани в Перу провели давній новорічний ритуал та запитали у духів, коли закінчиться війна між Росією та Україною. Духи відповіли, що мирний договір буде підписано до серпня 2023 року.

Про це повідомляє телеканал digi24, опублікувавши відео цього дійства.

Під час проведення ритуалу, який є давньою новорічною традицією, шамани використовували фотографії президента РФ Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського. Вони співали, танцювали, кидали квіти та запалювали навколо себе пахощі, щоб отримати відповідь від духів.

Фото: із соцмереж

Зрештою вони отримали відповідь, що мирний договір буде підписано до серпня 2023 року. Але до того часу бої посиляться найближчими днями й місяцями, поки ситуація не заспокоїться.

Нагадаємо, переможець "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв назвав листопад 2023 року знаковим. За його словами, це не буде замороження бойових дій, однак ситуація для України стане легшою.

Читайте також: