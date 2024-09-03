Шаманка передбачила "динамічну осінь" і відповіла, чи будуть мирні переговори з РФ

Шаманка вважає, що Україна хоче схилити Росію до мирних переговорів на адекватних умовах.
Шаманка Сейраш передбачила динамічну осінь в Україні. Вона зазначила, що 2024 року мирних переговорів з Росією не буде.
Про це вона сказала в коментарі ютуб-каналу "Поговоримо".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
"Перемовний процес, торги, зустрічі, початок чогось – є ймовірність у цьому році, але це не про мир. Робиться щось, щоб створити нові умови", – сказала вона.
Сейраш зазначила, що Україна може почати показові удари та інші заходи, щоб Росія погодилася сісти за стіл переговорів.
"Осінь буде динамічною, у нас щось планується. Я сподіваюся, що все вдасться", – сказала шаманка.
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