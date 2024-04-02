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Шаманка передбачила, доки в Україні буде складна ситуація на фронті: "Є світло в кінці тунелю"

Шаманка передбачила, доки в Україні буде складна ситуація на фронті: "Є світло в кінці тунелю"

Шаманка передбачила ситуацію в Україні / Фото: Associated Press

Сейраш вважає, що до середини квітня ситуація буде тяжкою.

Шаманка Сейраш вважає, що в Україні до середини весни буде складна ситуація. Вона додає, що потім це може змінитися.

Про це вона сказала в коментарі ютуб-каналу "Поговоримо".

Сейраш каже, що прогнозувати дії окупантів дуже важко, проте до середини весни ситуація на фронті дійсно буде складною.

"Під кінець квітня є світло в кінці тунелю. Нашого ворога дуже складно прорахувати, бо сьогодні вони думають одне, завтра – інше. Тому тут ми це переглядатимемо. До середини весни чітко видно, що відбувається загострення", – вважає шаманка.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, чорний маг передбачив, чи буде новий наступ Росії на Україну.

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