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Шаманка передбачила, яким буде новий наступ Росії на Україну

Шаманка передбачила, яким буде новий наступ Росії на Україну

Шаманка розповіла про ситуацію на фронті / Фото: Associated Press

Шаманка розповіла про ситуацію на фронті

Шаманка Сейраш передбачила, що через наступ Росії на фронті буде дуже складно. Окупанти намагатимуться тиснути на Україну. 

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо". 

Шаманку запитали, якою буде ситуація на фронті через черговий наступ Росії. Вона пояснила, що ситуація на фронті ускладнюватиметься. Сейраш додала, що США та Європа все ж підтримуватимуть Україну. 

"Буде все руйнівніше та руйнівніше. Буде тиск, буде посилення з їхнього боку. Буде важко, дуже", — сказала Сейраш. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше шаманка попередила про плани Росії напередодні "сакральної дати" 9 травня.

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