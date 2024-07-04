Шаманка Сейраш назвала дату, коли почнуться мирні переговори з Росією

Сейраш розповіла про ймовірність мирних переговорів.
Шаманка Сейраш вважає, що початок перемовин про закінчення війни в Україні може початись вже наприкінці 2024 року.
Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".
Сейраш зазначила, що перемовини з Росією можуть початись після виборів у США.
"Один зі сценаріїв — це початок перемовного процесу під кінець 2024 року. Але, як швидше, зупинення вогню та початок перемовного процесу — ближче до кінця 2024 року. Але він безпосередньо залежить, скільки нам чогось передали і як ми цим скористались", — сказала вона.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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