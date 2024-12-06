Шанована монахиня заарештована за співпрацю з могутнім кланом мафіозної сім'ї

Сестра Анна Донеллі, шанована монахиня з півночі Італії, нещодавно була заарештована за підозрою у змові з відомою мафіозною сім'єю.

Про це пише Oddity Central.

Арешт 57-річної монахині і недавньої лауреатки щорічної міланської громадської нагороди "Золотий Панеттоне" за волонтерську роботу у в'язницях і в неблагополучних околицях таких міст, як Мілан, Рим і Брешія, став шоком для всієї Італії.

5 грудня сестра Анна і ще 24 особи були заарештовані після розслідування діяльності "Ндрагета" в Брешії, причому влада стверджувала, що має вагомі підстави вважати, що монахиня протягом тривалого часу співпрацювала з мафіозною сім'єю. В рамках своєї роботи в декількох в'язницях, де утримувалися члени "Ндрагета", монахиню підозрюють у тому, що вона сприяла комунікації між ув'язненими і лідерами клану, а також вирішувала конфлікти і суперечки між ув'язненими.

"Сестра Анна Донеллі – одна з нас", - чути, як Стефано Тріподі, лідер клану Тріподі, що базується в Брешії, говорить одному зі своїх підлеглих на записі прослуховування, який італійська поліція представила в суді. Злочинна сім'я Тріподі, яка управляє звалищем і металобрухтом, вже давно пов'язана з "Ндрагетою" – найпотужнішою мафіозною організацією в Італії та однією з найскладніших у світі.

За даними італійських слідчих, сестра Анна Донеллі використовувала свою волонтерську роботу у в'язницях, щоб полегшити спілкування між Стефано Тріподі та його ув'язненими поплічниками. У розмові, записаній поліцією за допомогою прослуховування, Тріподі доручає монахині піти до в'язниці Брешії, підійти до Канділоро Франческо, ув'язненого за злочини організованої злочинності, і залишатися з ним, поки нікого не буде поруч, після чого представитися "другом Стефано".

Завдяки своїй роботі духовної помічниці, сестра Анна змогла обійти заборону італійських в'язниць на спілкування (навіть з членами сім'ї) для засуджених членів мафії та їхніх поплічників, а її репутація в суспільстві допомогла їй уникнути підозр. Інформація, яку вона передавала ув'язненим або отримувала від них, допомагала банді Тріподі краще планувати злочинну діяльність, реагувати на кримінальні розслідування та вирішувати тюремні суперечки.

Сестра Анна Донеллі стала монахинею у віці 21 року, після важкого дитинства, і почала волонтерську діяльність у в'язницях та на небезпечних околицях різних італійських міст 2010 року. Її дуже поважали як серед однолітків, так і в італійському суспільстві в цілому, і навіть показували в телевізійних програмах за її роботу. Зараз її звинувачують у змові з небезпечними злочинцями і помістили під домашній арешт.

Нагадаємо, легендарний наркобарон вийшов на волю після 25 років ув'язнення. Фабіо Васкес керував дистрибуцією одного з кокаїнових центрів Пабло Ескобара.

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