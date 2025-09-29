Шанс один на 100 000: у США вилупилася рідкісна двоголова змія

Змія з двома повністю сформованими головами. / © Daily Star

У Солт-Лейк-Сіті (штат Юта, США) сталася справді унікальна подія: у заводчиці Енн-Крістін Свон вилупилася змія з двома повністю сформованими головами. Ймовірність появи такої мутації в природі становить лише один випадок на 100 000.

Енн-Крістін, яка займається розведенням змій з 2021 року, зізналася, що вперше зіткнулася з подібним явищем.

"Спочатку я подумала, що це близнюки, що іноді трапляється. Але потім зрозуміла, що розвиток пішов незвичайним чином. Я була шокована, а потім — неймовірно рада. Це справжнє диво", — розповіла жінка виданню Daily Star.

Американка назвала рідкісну плазунку Харібо, на честь знаменитих желейних цукерок "Змійки-близнюки".

Спочатку обидві голови сперечалися між собою за право бути "головною", що спричиняло нескоординований рух і навіть невеликі "бійки" під час годування. З часом права голова виявилася активнішою і найчастіше саме вона приймає їжу. Змія харчується замороженими рожевими мишами, іноді головам доводиться "домовлятися" про трапезу.

Незважаючи на свій рідкісний вигляд, маленька 10-сантиметрова Харібо є спокійною і доброзичливою, що нетипово для її виду. На кадрах, показаних господинею, видно, як змія одночасно занурює обидві голови у воду, щоб напитися.

Фахівці зазначають, що той факт, що Харібо вилупився живим і здоровим, сам по собі є унікальним, оскільки подібні ембріони зазвичай гинуть на ранніх стадіях. Енн-Крістін планує й надалі піклуватися про свого незвичайного улюбленця і спостерігати за його розвитком.