Шанс один на 55 мільйонів: жінка народила п’ятірню після 12 років безпліддя

Жінка народила п’ятірню після 12 років безпліддя

В Ефіопії на початку травня в спеціалізованій лікарні Хівот Фана сталася справді унікальна медична подія: місцева жителька народила рідкісну п’ятірню без жодного використання репродуктивних технологій чи процедури штучного запліднення (ЕКЗ) після 12-річного очікування на омріяне материнство.

Про це повідомляє BBC.

Дивовижна вагітність та стан малюків

Головний лікар медичного закладу Мохаммед Нур Абдулахі зазначив, що шанс зачати п’ятірню природним шляхом становить приблизно один на 55 мільйонів. Немовлята з’явилися на світ за допомогою планового кесаревого розтину, їхня вага становить від 1,3 до 1,4 кілограма, що дає їм надзвичайно високі шанси на виживання та повноцінний здоровий розвиток.

Сама 35-річна Бедрія зізнається, що протягом вагітності лікарі бачили на обстеженнях лише чотири плоди, тому поява п’ятого малюка стала для родини справжнім, хоча й безмежно радісним, шоком. Новонароджених назвали Наїф, Аммар, Мунзір, Назіра та Ансар.

Роки відчаю та надія на майбутнє

До цього щасливого моменту жінка понад десять років страждала від важкого психологічного тиску, адже все село постійно обговорювало її нездатність народити дитину. Чоловік Бедрії, який має сина від попереднього шлюбу, намагався її підтримати та заспокоїти, проте внутрішній біль від соціального осуду змушував жінку роками уникати суспільства.

Оскільки родина живе за кошт натурального господарства, Бедрія поки не уявляє, як вони будуть забезпечувати таку велику сім’ю, проте щиро сподівається на допомогу місцевої громади та уряду.

«Я провела 12 років у болю, ховалася від людей і постійно молилася. Я просила лише одну дитину, а Аллах дав мені п’ятьох. Те, що я пережила в минулому, здається далеким сном, який я навіть не хочу згадувати», — поділилася розчулена багатодітна мати.

