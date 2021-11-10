Шанс знайти таке створіння – 1 на 100 мільйонів: в США чоловік упіймав дуже рідкісного омара

Такі омари зобов'язані своїм відтінком пігменту під назвою астаксантин.
В затоці Каско, штат Мен, чоловік упіймав дуже рідкісного омара, відомого ще як омар із солодкої вати через незвичне забарвлення. Шанс знайти таке незвичне створіння випадає 1 на 100 мільйонів.
Про це повідомляє видання Huffpost.
За даними National Geographic, спіймане в затоці Каско чудове створіння настільки рідкісне, що воно з’являється лише раз на чотири-п’ять років. Лише 1 з кожних 100 мільйонів омарів має пастельне забарвлення.
Білл Копперсміт, який упіймав омара, розповів: спочатку подумав, що він іграшковий через непритаманний для ракоподібних колір. "Помітив дивне створення у пастці. Я не знав, чи це був іграшковий омар, чи що це за дива", - запевний чоловік.
"Я ніколи раніше не бачив жодної особини, а Білл не ловив раніше такого кольору омара", – написав засновник компанії з морепродуктів Марк Меррелл. Він додав, якщо обертати його на світлі, він матиме вигляд дорогоцінного камінчика.
За інформацією National Geographic, омари з солодкої вати зобов'язані своїм відтінком пігменту під назвою астаксантин. Такий привабливий відтінок може зробити омара більш вразливим для хижаків.
Читайте також: