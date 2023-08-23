Шаурма з кавуна: чоловік вигадав новий кулінарний хіт – фото

У німецькому місті Ольденбург кухар вигадав новий рецепт шаурми – з кавуна.

Про це пише Bild.

Страва Хані Альхая вже стала надзвичайно популярною на півночі країни. Чоловік поділився, що для незвичайного донер-кебаба він підбирав інгредієнти протягом місяця.

"Я куштував його з різними салатами. Наприклад, айсберг. Але це не підходило. Лише рукола смачна з кавуном - її горіхова пряна нота ідеальна", - поділився він.

Хані Альхай / Фото: Markus Hibbeler

Також до страви він додає сир фета, гранати, малину та екзотичний соус з фініків та бананів.

"Найголовніше - це свіжа м'ята. Це дає правильний поштовх", - каже Альхай.

Все це подається у свіжоспеченому лаваші з картоплею фрі, які також приправлені соусом з фініків.

Мелонер подається у лаваші з картоплею фрі / Фото: Markus Hibbeler

"Спершу люди відреагували на це скептично", - зазначив мешканець Ольденбурга. Але тепер "мелонер" перетворився на кулінарний літній хіт. Втім, Альхай не здивований. За його словами, на сході тисячоліттями їли кавун разом із фетою та хлібом.

Нагадаємо, підліток на риболовлі витягнув з озера гаманець із 2000 доларів. Він повернув його власнику.

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