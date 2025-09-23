Що бачать люди під час клінічної смерті: історія, яка змінила життя

Клінічна смерть / © Freepik

Психотерапевтка зі США Еріка Тейт пережила клінічну смерть після падіння з висоти близько 18 метрів. Вона розповіла, що під час цього досвіду побачила свою душу, відчула безмежну любов та усвідомила, що смерті насправді не існує.

Про це пише Mirror.

Падіння з висоти та боротьба за життя

Подія сталася у вересні 2015 року під час одиночного походу по Палісейдс, де Еріка натрапила на водоспад. Відчайдушна «шибайголова» вирішила спуститися майже 18-метровим схилом, але її нога послизнулася на мокрому моху. Вона впала на великі валуни, зламавши ребра, таз, хребет і руки, а також пошкодивши легені.

Еріка провела на скелях сім годин, перебуваючи на межі життя і смерті, і саме тоді пережила клінічну смерть.

Відокремлення від тіла та зустріч зі свідомістю

«Перше, що я пам’ятаю, — це відділення від свого фізичного тіла», — розповіла Еріка.

Вона дивилася на своє тіло та усвідомлювала, що вона ним не є.

«Я зрозуміла, що не вмираю, що смерті насправді немає. Є щось, що переживає смерть, і деякі люди називають це душею, духом або свідомістю», — сказала дівчина.

За словами жінки, цей досвід став для неї доказом того, що існує щось більше, ніж просто фізичне. Вона пережила «огляд» свого життя, під час якого підсвідомо спостерігала за всіма своїми вчинками, зокрема усвідомивши, що завдавала більше шкоди, ніж допомогала. Цей досвід привів її до розуміння карми та «причини й наслідку».

Потім, за словами Еріки, вона відчула «біле світло», яке було «невимовним відчуттям любові та спокою» і дало їй глибоке усвідомлення того, що «кожна клітина, кожен атом» створений «єдиною енергією», і всі ми «одне ціле» і «повністю пов’язані».

Дивовижний порятунок і нове життя

Неймовірно, але через сім годин її знайшов пожежник, який не був на чергуванні, але, як стверджується, «інтуїтивно відчув» її місцеперебування. Еріку госпіталізували: вона провела місяць у лікарні, місяць у реабілітаційному центрі та шість місяців у колісному кріслі. Попри травматичний досвід, вона вважає його глибоким «духовним пробудженням», що змінило її життя.

