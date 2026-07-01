Що буде, якщо їсти кавун щодня: дієтологиня провела експеримент на собі й розповіла про результати

Дієтологи довели неочікувану користь кавуна в спеку / © Associated Press

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У розпал літньої спеки кавун стає чи не найпопулярнішим смаколиком. Проте чи замислювалися ви, як саме він впливає на наш організм, якщо ласувати ним регулярно?

Відома американська дієтологиня Лора Манакер вирішила перевірити це на собі та додала кавун до свого щоденного раціону на тиждень. Про це передає Оnet.

Кавун — це не просто літні ласощі. Він також може сприяти гідратації організму та забезпечувати його цінними поживними речовинами. Дієтологиня протягом семи днів споживала приблизно 250 грамів кавуна щодня та поділилася своїми спостереженнями.

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Покращене зволоження та відчуття свіжості

Найбільш помітною зміною було покращення гідратації та відчуття свіжості. Кавун виявився ефективним способом забезпечити організм рідиною, не тягнучись за ще однією склянкою води.

Однак, дієтологиня не помітила жодних суттєвих змін у функціонуванні кишечника чи серцево-судинної системи.

Що каже наука про користь вживання кавуна?

1. Підтримує гідратацію

Кавун приблизно на 92% складається з води та містить електроліти, такі як калій і магній. Це робить його одним із найбільш зволожуючих продуктів, особливо важливим влітку, коли організм втрачає більше рідини.

2. Джерело антиоксидантів

Кавун багатий на лікопін, антиоксидант, який надає йому червоного кольору. Лікопін допомагає захистити клітини від оксидативного стресу та може мати сприятливий вплив на стан шкіри.

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3. Корисний вплив на серце

Кавун є гарним джерелом калію — одна порція покриває близько 6% вашої добової потреби. Калій допомагає регулювати кров’яний тиск. Крім того, кавун містить L-цитрулін, який може підтримувати функцію кровоносних судин, особливо у людей з високим кров’яним тиском.

4. Джерело енергії для активних людей

Порція кавуна (близько 2 склянок) містить 21 грам вуглеводів, а також воду та калій, що підтримує баланс рідини під час фізичних навантажень. Дослідження показують, що кавун може бути таким же ефективним, як і популярні вуглеводні напої, під час тривалих фізичних навантажень.

Людям, які стежать за рівнем цукру в крові, слід контролювати, скільки кавуна вони споживають, і поєднувати його з білком або корисними жирами, щоб мінімізувати вплив на рівень цукру в крові. Кавун, як і більшість фруктів, містить натуральні цукри.

Раніше ми писали, як перевірити кавун на наявність нітратів у домашніх умовах.

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