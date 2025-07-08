ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
1 хв

Що буде з організмом, якщо спати менше 6 годин: вчені дали однозначну відповідь

Щодня недосипаєте? Вже за шість ночей організм втрачає сили і баланс.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Сон

Сон / © Pexels

Навіть одна ніч без повноцінного сну може вплинути на ваше фізичне й ментальне здоров’я.

Про це пишуть «ua. новини».

Вчені провели масштабне дослідження, в якому взяли участь понад 2 тисячі людей, і з’ясували: якщо спати менше шести годин, організм починає відчувати значне навантаження вже з першого дня.

Учасники дослідження повідомляли про зниження концентрації, втомлюваність, дратівливість, а також фізичний дискомфорт.

Найгірше самопочуття фіксувалося після шести діб поспіль з недостатнім сном. Це, за словами науковців, результат накопиченого стресу та неповного відновлення організму.

Недосипання викликає не лише психоемоційні збої, а й фізичні прояви — біль у тілі, розлади шлунково-кишкового тракту та респіраторні симптоми, включно з болем у горлі й нежитем.

Тож експерти нагадують: для нормального функціонування тіла й розуму потрібно спати не менше семи годин на добу. Інакше наслідки для здоров’я — не оминути.

Нагадаємо, нове дослідження канадських вчених виявило, що лактозна нестерпність та інші харчові чутливості можуть погіршувати якість сну й провокувати нічні жахи.

Дослідження, проведене командою Монреальського університету на чолі з Торе Нільсеном, виявило: люди з харчовою чутливістю частіше мають проблеми зі сном, гірше запам’ятовують сни та скаржаться на їхній тривожний зміст. Особливо це стосується споживання молочних продуктів, солодощів і гострої їжі перед сном.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie