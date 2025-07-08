Що буде з організмом, якщо спати менше 6 годин: вчені дали однозначну відповідь

Сон / © Pexels

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Навіть одна ніч без повноцінного сну може вплинути на ваше фізичне й ментальне здоров’я.

Про це пишуть «ua. новини».

Вчені провели масштабне дослідження, в якому взяли участь понад 2 тисячі людей, і з’ясували: якщо спати менше шести годин, організм починає відчувати значне навантаження вже з першого дня.

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Учасники дослідження повідомляли про зниження концентрації, втомлюваність, дратівливість, а також фізичний дискомфорт.

Найгірше самопочуття фіксувалося після шести діб поспіль з недостатнім сном. Це, за словами науковців, результат накопиченого стресу та неповного відновлення організму.

Недосипання викликає не лише психоемоційні збої, а й фізичні прояви — біль у тілі, розлади шлунково-кишкового тракту та респіраторні симптоми, включно з болем у горлі й нежитем.

Тож експерти нагадують: для нормального функціонування тіла й розуму потрібно спати не менше семи годин на добу. Інакше наслідки для здоров’я — не оминути.

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Нагадаємо, нове дослідження канадських вчених виявило, що лактозна нестерпність та інші харчові чутливості можуть погіршувати якість сну й провокувати нічні жахи.

Дослідження, проведене командою Монреальського університету на чолі з Торе Нільсеном, виявило: люди з харчовою чутливістю частіше мають проблеми зі сном, гірше запам’ятовують сни та скаржаться на їхній тривожний зміст. Особливо це стосується споживання молочних продуктів, солодощів і гострої їжі перед сном.