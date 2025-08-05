Що буде з планетою, якщо всі люди одночасно ввімкнуть світло: подробиці

Світло

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Якщо б усі мешканці планети одночасно ввімкнули світло, це спричинило б різкий стрибок навантаження на енергосистеми. Генератори мали б за лічені секунди видати величезну кількість енергії, щоб уникнути збою. Та далеко не всі електростанції здатні миттєво відреагувати — особливо це стосується вугільних та атомних потужностей, яким потрібні години на запуск.

Про це пише Science Alert.

Оператори стежать за споживанням електроенергії в реальному часі, але навіть сучасні системи не завжди здатні вчасно компенсувати різке зростання попиту. Найгнучкішими у таких випадках є газові станції, тоді як сонячні та вітрові джерела залежать від погоди і не можуть забезпечити постійну подачу струму.

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Світлодіодні лампи частково знижують загальне споживання, але й цього недостатньо. Якщо весь світ одночасно включить світло — навіть за умови ефективного енергоспоживання — на планеті зникне нічне небо. Над містами нависне світлова димка, яка зробить зірки невидимими.

Це явище називається світловим забрудненням. Воно не лише ускладнює спостереження за зорями, а й шкодить здоров’ю людей, дезорієнтує тварин, зокрема птахів і комах, та порушує біоритми.

На щастя, світова енергосистема не єдина — країни мають власні мережі. Навіть при локальних збоях повного відключення в масштабах планети вдасться уникнути. Але це не означає, що загроза не реальна.

Експерти радять відповідально використовувати електроенергію та уникати надмірного освітлення, особливо в нічний час. Це дозволить зберегти енергетичний баланс і зменшити шкоду для довкілля.

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Нагадаємо, раніше ми писали, які побутові прилади споживають найбільше електроенергії та як зменшити витрати без втрати комфортних умов проживання.