ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
2 хв

Що буде з планетою, якщо всі люди одночасно ввімкнуть світло: подробиці

Якщо весь світ одночасно натисне на вимикач, наслідки торкнуться не лише електростанцій. Енергосистема буде під загрозою, а нічне небо — зміниться назавжди.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Світло

Світло

Якщо б усі мешканці планети одночасно ввімкнули світло, це спричинило б різкий стрибок навантаження на енергосистеми. Генератори мали б за лічені секунди видати величезну кількість енергії, щоб уникнути збою. Та далеко не всі електростанції здатні миттєво відреагувати — особливо це стосується вугільних та атомних потужностей, яким потрібні години на запуск.

Про це пише Science Alert.

Оператори стежать за споживанням електроенергії в реальному часі, але навіть сучасні системи не завжди здатні вчасно компенсувати різке зростання попиту. Найгнучкішими у таких випадках є газові станції, тоді як сонячні та вітрові джерела залежать від погоди і не можуть забезпечити постійну подачу струму.

Світлодіодні лампи частково знижують загальне споживання, але й цього недостатньо. Якщо весь світ одночасно включить світло — навіть за умови ефективного енергоспоживання — на планеті зникне нічне небо. Над містами нависне світлова димка, яка зробить зірки невидимими.

Це явище називається світловим забрудненням. Воно не лише ускладнює спостереження за зорями, а й шкодить здоров’ю людей, дезорієнтує тварин, зокрема птахів і комах, та порушує біоритми.

На щастя, світова енергосистема не єдина — країни мають власні мережі. Навіть при локальних збоях повного відключення в масштабах планети вдасться уникнути. Але це не означає, що загроза не реальна.

Експерти радять відповідально використовувати електроенергію та уникати надмірного освітлення, особливо в нічний час. Це дозволить зберегти енергетичний баланс і зменшити шкоду для довкілля.

Нагадаємо, раніше ми писали, які побутові прилади споживають найбільше електроенергії та як зменшити витрати без втрати комфортних умов проживання.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie