Що доводить до сказу кожен знак зодіаку: ці дрібниці можуть вас страшенно дратувати

Що дратує знаки зодіаку / © pexels.com

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Якщо вірити астрології, представники різних знаків зодіаку мають власний список того, що вони категорично не приймають. Причому деякі пункти можуть здатися досить несподіваними. Перевірте, чи впізнаєте себе та своїх близьких.

Овен: не любить, коли все розписано наперед

Овни цінують свободу дій, спонтанність і можливість самостійно вирішувати, як проводити свій час. Тому надмірне планування може їх швидко втомити.

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Представників цього знака дратують:

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зустрічі, де кожна хвилина розписана заздалегідь;

партнери, які постійно затримуються на роботі;

неохайність і неприємні запахи;

дешеві та різкі парфуми;

подарунки, про які доводиться нагадувати або буквально випрошувати;

дивні звички під час сміху;

обіцянки, які людина не збирається виконувати;

несподівані імпровізації, коли Овен до них не готовий;

сигаретний дим від інших людей.

Овни люблять сюрпризи, але лише тоді, коли вони справді приємні.

Телець: якість для нього понад усе

Тельці мають репутацію людей, які добре знаються на комфорті. Тому вони особливо гостро реагують на погану їжу, неякісний сервіс і все, що порушує відчуття затишку.

Найбільше їх можуть дратувати:

неприємний запах із рота;

будь-які прояви брехні;

безликий інтер’єр без домашньої атмосфери;

нездатність відкрито говорити про свої почуття;

несмачна їжа;

крихітні порції в ресторанах;

погане обслуговування;

постійні затримки на роботі без пояснень;

надмірне вживання алкоголю;

безперервні розмови;

люди, які намагаються перекричати всіх навколо.

Для Тельця важливо, щоб і люди, і навколишня атмосфера були приємними.

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Близнюки: жодних рамок і надмірного контролю

Близнюки не дуже добре почуваються там, де їм постійно диктують правила. Вони люблять рух, спілкування та різноманітність, тому передбачуваність швидко набридає.

Їм не до душі:

безпідставна ревність;

брехня та маніпуляції;

надмірна економія на всьому;

нестримність у їжі;

люди, які постійно копіюють їхню поведінку чи стиль;

підступність;

недоладна поведінка на публіці;

відсутність смаку в одязі;

саме поняття жорстких зобов’язань;

детальне планування кожного кроку.

Близнюкам значно комфортніше, коли в житті залишається місце для спонтанності.

Рак: особливо гостро реагує на нещирість

Для Раків велике значення мають емоції, турбота та людська порядність. Саме тому вони важко сприймають поведінку, яка здається їм егоїстичною або нещирою.

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Представників цього знака можуть виводити з рівноваги:

брехливість;

боягузтво;

неохайний зовнішній вигляд;

порожні обіцянки;

нескінченні розмови лише про себе;

егоїзм;

дешевий або несмачний одяг;

гучне хропіння;

небажання говорити про любов і почуття;

звичка постійно запізнюватися.

Раки хочуть відчувати поруч із собою людей, яким можна довіряти.

Лев: поганий смак — під забороною

Леви люблять виглядати ефектно та цінують доглянутість. Не дивно, що вони можуть дуже критично ставитися до неохайності та невдалого стилю.

Їх особливо дратують:

несмак в одязі;

недоглянута зовнішність;

неприємний запах;

люди, які намагаються все контролювати;

дешеві сигарети та сильний тютюновий запах;

лінощі, особливо коли йдеться про інших;

надто гучна манера спілкування;

життя не за доходами;

постійні прохання позичити гроші;

речі, які лише імітують дорогі дизайнерські бренди.

Леву подобається, коли людина має власний стиль і вміє себе подати.

Діва: порядок має бути в усьому

Діви часто звертають увагу на деталі, які інші можуть навіть не помітити. Саме тому безлад, недбалість і порушення домовленостей здатні неабияк їх дратувати.

У список подразників Дів входять:

люди, які вважають себе найрозумнішими;

жувальна гумка;

неприємний запах тіла;

запізнення;

бездумне витрачання грошей;

неякісно приготовлена їжа;

неохайний вигляд;

неприємні звички за столом;

безлад і неакуратність;

конкуренція за роль головного організатора.

Дівам подобається, коли все зроблено якісно, вчасно й без зайвого хаосу.

Терези: елегантність і хороші манери понад усе

Терези цінують красу, гармонію та приємну атмосферу. Грубі манери або недоречна поведінка на публіці можуть сильно зіпсувати їм настрій.

Їм не подобаються:

відверта недоброзичливість;

неохайність;

коли хтось необережно наступає їм на ноги;

чужий флірт із їхнім партнером;

надто буденний одяг на святкових заходах;

вульгарні жарти в компанії;

люди, які надто довго залишаються в домашньому одязі;

надмірно демонстративний манікюр;

некультурна поведінка під час застілля;

нахабна брехня.

Для Терезів важливо, щоб людина не лише добре виглядала, а й поводилася відповідно до ситуації.

Скорпіон: не терпить брехні та зради

Скорпіони можуть бути дуже вимогливими до людей, яких впускають у своє близьке коло. Особливо вони цінують чесність і відданість.

Їх можуть дратувати:

нудний та невиразний одяг;

неприємний запах із рота;

відсутність амбіцій;

брехня;

зрада;

надмірна присутність колишніх партнерів у житті коханої людини;

звичка гризти нігті;

постійні розмови про брак грошей;

надмірна передбачуваність;

неякісне або дешеве взуття.

Скорпіону важливо бачити поруч сильну, чесну та цілеспрямовану людину.

Стрілець: не переносить занудство

Стрільці люблять свободу, активність і легке спілкування. Тому надто серйозна або повчальна поведінка може швидко їх відштовхнути.

Вони не люблять:

надмірне сюсюкання;

людей, які без кінця перепрошують;

заздрість;

співрозмовників, які не дають їм вставити слова;

надмірний контроль і планування;

затягування справ;

людей, які дуже довго збираються;

нав’язливу любов до стерильної чистоти;

саркастичні та зверхні посмішки;

надмірну ощадливість.

Стрільцям набагато комфортніше з тими, хто легко ставиться до життя.

Козеріг: серйозність — не привід для слабкості

Козероги цінують самостійність, силу характеру та практичність. Вони можуть негативно реагувати на показовість і людей, які намагаються ними командувати.

Їм не до вподоби:

караоке;

надмірно яскравий макіяж;

постійні скарги;

занадто обтислий одяг;

порожні розмови;

безхарактерність;

демонстративне бажання справити враження;

спроби керувати ними;

відсутність життєвої опори;

невміння поводитися з алкоголем.

Козероги поважають людей, які знають, чого хочуть, і здатні самостійно відповідати за свої рішення.

Водолій: нудьга — головний ворог

Водоліям потрібні яскраві емоції, цікаві люди та нові враження. Тому одноманітне спілкування для них може стати справжнім випробуванням.

Їх дратують:

люди, які приховують цікаві історії та плітки;

нудні співрозмовники;

відсутність життєвого досвіду;

постійне ниття;

жадібність;

надмірне сюсюкання;

самовпевнені всезнайки;

демонстративні манери;

звичка гризти нігті;

нецікаві компанії.

Водолії цінують людей, з якими завжди є про що поговорити та що обговорити.

Риби: люблять стиль, свободу та маленькі слабкості

Риби можуть здаватися м’якими й спокійними, однак у них також є чимало власних подразників. Вони особливо цінують атмосферу, зовнішню привабливість і свободу бути собою.

Їх можуть дратувати:

надто скромний стиль одягу;

відверті розмови про інтимне в громадських місцях;

дешеве взуття;

вульгарність на публіці;

люди, які не розуміють приватних жартів;

повна відмова від алкоголю в компанії;

відсутність індивідуального стилю;

надмірна присутність чужих дітей;

надто бадьорі люди з самого ранку;

спроби лоскотати ноги, особливо під час сну.

Звісно, астрологічні характеристики не варто сприймати як точний опис характеру кожної людини. Проте іноді такі списки дивовижно точно потрапляють у наші маленькі слабкості та звички.

А тепер найцікавіше: який пункт зі свого знака Зодіаку ви впізнали в собі найбільше? Можливо, зірки справді щось знають про наші особисті «червоні прапорці».

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