Що думає кіт, коли ви йдете з дому: експерти назвали приховані ознаки туги в улюбленця

Кіт / © Unsplash

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Кожен власник домашньої тварини прагне забезпечити своєму улюбленцю щасливе життя. Проте деякі чотирилапі є набагато чутливішими, ніж прийнято вважати, і відчувають самотність значно гостріше. Для багатьох господарів щоденний вихід з дому супроводжується почуттям провини через жалібне нявкання тварини.

Про це розповіли дослідники TikTok-каналу @cats.psy.

Експерти наголошують, що пухнасті улюбленці володіють високим рівнем спостережливості. Вони ідеально вивчають звички та щоденні ритуали своїх господарів перед виходом.

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«Що насправді думає ваш кіт, щойно ви виходите за двері та йдете? Вони помічають більше, ніж більшість людей усвідомлює. Наступного разу, коли ви вийдете з дому, пам’ятайте, що ваш кіт може сумувати за вами більше, ніж показує», — зазначають автори каналу.

Як зрозуміти, що тварині самотньо

Оскільки точно дізнатися думки кота неможливо, фахівці закликають власників уважно стежити за поведінкою тварини. На гостру форму самотності та стресу вказують такі симптоми:

надмірне і гучне нявкання;

нав’язлива чіпкість до господаря;

активне дряпання меблів та перекидання речей;

ігнорування лотка і туалет у непередбачених місцях;

жування заборонених предметів;

надмірний, аж до лисин, догляд за своєю шерстю.

Як допомогти коту впоратися з тривогою розлуки

Для того, щоб полегшити перебування кота наодинці, дослідники радять використовувати прості, але дієві методи. Зокрема, на улюбленому місці відпочинку тварини варто залишати елемент вашого одягу, який зберігає рідний для неї запах — це дарує пухнастику відчуття безпеки.

«Віконна жердинка або годівниця-головоломка також можуть допомогти. Спокійні та короткі прощання також здатні значною мірою допомогти вашій кішці почуватися безпечно та спокійно», — рекомендують автори матеріалу.

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Зменшення емоційного градуса під час виходу з дому допомагає тварині сприймати розлуку як звичайну частину дня, а не як катастрофу.

Нагадаємо, коти сприймають світ інакше, ніж люди. Через дихроматичний зір вони бачать переважно відтінки сірого, синього та жовтого, зате чудово орієнтуються у темряві та помічають найменші рухи.

Фахівці зазначають, що для котів важливішими за зовнішність людини є голос, запах і поведінка. Науковці також наголошують, що спілкування з котами допомагає знижувати стрес і позитивно впливає на здоров’я людини.

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