Що категорично не можна робити в Італії: туристам загрожують штрафи та виселення

Італія

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Туристам, які планують подорож до Італії, радять заздалегідь ознайомитися з місцевими правилами та звичаями, аби уникнути незручних ситуацій. Серед поширених помилок іноземців — замовлення капучино після обіду та порушення правил біля пам’яток архітектури.

Про особливості італійського етикету в статті для видання The Independent розповіла журналістка Елізабет Гіт, яка проживає в країні вже 17 років. За її словами, багато звичних для туристів дій можуть викликати подив у місцевих жителів або навіть призвести до штрафів.

Тема італійських правил поведінки знову опинилася в центрі уваги після рішення Верховного суду Італії у справі про воду з-під крана. Суд став на бік готелю, ресторан якого відмовився безкоштовно подавати відвідувачці таку воду. У рішенні зазначено, що заклади харчування не зобов’язані надавати її гостям і можуть пропонувати натомість бутильовану воду за окрему плату.

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За словами Гіт, це лише один із багатьох нюансів, з якими стикаються туристи. Одним із найвідоміших є ставлення до капучино. В Італії вважають, що молоко після щільної трапези може негативно впливати на травлення, тому молочні кавові напої зазвичай п’ють уранці. Водночас замовити капучино після 11:00 або навіть під час обіду ніхто не забороняє — напій подадуть без проблем, хоча таке замовлення може викликати здивування в офіціанта.

Журналістка також нагадала про правила поведінки біля історичних та релігійних об’єктів. Наприклад, прогулянка з піцою чи морозивом у руках не вважається порушенням, але влаштовувати перекус на сходах церков або популярних туристичних локацій не варто. У деяких випадках за це можуть оштрафувати або зробити зауваження.

Особливу увагу мандрівникам радять звертати на одяг під час відвідування церков. Хоча вимоги нині менш суворі, ніж раніше, відвідувачам рекомендують прикривати плечі та коліна. Це правило поширюється як на жінок, так і на чоловіків.

Ще одна поширена помилка стосується відвідування місцевих ринків. В Італії покупцям не варто самостійно брати до рук овочі та фрукти, щоб обрати найкращі. Зазвичай достатньо вказати на товар і назвати потрібну кількість, після чого продавець сам усе зважить та запакує.

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Окремо Гіт згадала й кулінарні традиції. Зокрема, в Італії не прийнято занурювати хліб в оливкову олію перед основною стравою, а прохання подати тертий сир до пасти з морепродуктами можуть сприйняти без особливого захоплення. Вважається, що сир перебиває смак риби та морепродуктів, тому до таких страв його зазвичай не додають.

Найсерйознішим порушенням серед туристів журналістка назвала купання у громадських фонтанах. Щороку в Італії фіксують випадки, коли відвідувачі намагаються залізти до фонтану Треві в Римі, Великого каналу Венеці або інших історичних водних споруд. Такі дії є незаконними. За порушення можуть оштрафувати щонайменше на 450 євро, а виселити з району чи міста, або довічно заборонити наближатися до об’єкта.

Серед менш відомих місцевих забобонів журналістка згадала і спосіб наливання вина. За її словами, в Італії не схвалюють, коли напій наливають, тримаючи пляшку на долоні. Такий жест пов’язують із давніми уявленнями про зраду та недобрі наміри, коріння яких, як вважається, сягає часів палацових інтриг і отруєнь. Хоча сьогодні це радше елемент культурної традиції, деякі італійці й досі ставляться до такого способу наливання вина насторожено.

Пояснюючи ситуацію з водою з-під крана, авторка зазначила, що справа не лише у бажанні ресторанів продавати бутильовану воду. За її словами, у багатьох регіонах країни водопровідна вода має доволі насичений мінеральний смак, тому багато італійців самі обирають бутильовану або фільтровану воду.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Римі туристів змусили заплатити 44 євро (майже 2300 грн) за два морозива. Хоча пара була переконана, що десерт коштує вдвічі дешевше.

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