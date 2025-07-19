Що категорично не можна розповідати ChatGPT: 7 заборонених тем для вашої безпеки

7 речей, про які ніколи не слід розповідати чи питати у ChatGPT

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Штучний інтелект ChatGPT доволі швидко став зручним і незамінним порадником для багатьох українців. Хтось питає у нього консультації з різних тем, а дехто спілкується з ШІ просто заради розваги. Проте експерти попереджають — є теми та інфомацію, яку не варто розповідати ChatGPT, щоб уникнути ризиків розкриття особистих даних.

Про що ніколи не варто розповідати ChatGPT, з’ясовував ТСН.ua.

Персональні дані

Паспортні дані, номер ІПН, адреса проживання

Місцезнаходження.

Інформація про вашу сім’ю, дітей, місце роботи, дозвілля тощо.

Крім того, не варто розповідати ШІ власний номер телефону чи електронну пошту. Ці дані можуть бути використані для ідентифікації та відстеження вашої активності.

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Паролі

Особливо варто бути обережним з будь-якими паролями, в тому числі до різних акаунтів та соціальних мереж. Цю інформацію можуть отримати зловмисники і використовувати для доступу до ваших облікових записів та крадіжки ваших даних.

Фінансова інформація

Ні в якому разі не можна вказувати номери банківських карток, рахунки тощо. Через «взломи» і витоки інформації шахраї можуть отримати та використати ці дані для крадіжки грошей. Крім того, ШІ може зберегти ці дані і використати їх у майбутній відповіді іншому користувачеві.

Дані з роботи

Те саме стосується будь-який даних з роботи: внутрішні документи компаній, робочі звіти, клієнтські бази, плани проектів тощо.

Зокрема, недавно компанія Samsung заборонила ChatGPT після того, як один з інженерів злив внутрішній вихідний код сервісу. Це призвело до витоку інформації про компанію

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Медична інформація

Експерти наголошують: Штучний інтелект не є вашим лікарем, тому ніколи не звертайтеся до ШІ за порадою щодо здоров’я. Звісно, іноді ChatGPT може підказати ті чи інші речі щодо вашого здоров’я.

Проте на варто на них покладатися з усією впевненістю на 100%. ChatGPT може надати помилкову медичну пораду, і жодна організація чи особа за це не несе відповідальності.

Відвертий контент

Більшість чат-ботів фільтрують будь-який відвертий контент, яким з ними діляться, тому будь-яка неприйнятна інформація може призвести до вашої заборони.

«Пам’ятайте також, що інтернет ніколи нічого не забуває. Тож ви ніколи не знаєте, де це може з’явитися», — радить The Times of India.

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Особисті переживання

Експерти наголошують: ChatGPT — не психолог і не особистий щоденник. все, що ви розповідаєте чат-ботам зі штучним інтелектом, може зберігатися та потенційно поширюватися іншим користувачам.

Також експерти рекомендують видаляти чати з питаннями та використовувати тимчасовий чат, що схожий на режим інкогніто у вашому браузері.

Нагадаємо, що штучний інтелект назвав рік смерті Путіна.