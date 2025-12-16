Що категорично заборонено давати коту: ветеринарка розповіла моторошну історію

Кіт

Австралійська ветеринарка докторка Ліза Чаймс, відома своїми виступами в таких телешоу, як Bondi Vet, поділилася порадами для власників домашніх тварин. Вона наголосила, що котам у жодному випадку не можна давати ліки, які призначені для людей.

Про це пише mirror.co.uk.

Ліза Чаймс розповіла про свій найгірший випадок за час роботи у ветеринарній клініці. За її словами, це сталось тоді, коли коту дали таблетку парацетамолу. Вона зазначила, що таким чином власник тварини хотів допомогти, проте нашкодив і це призвело до смерті кота.

«Одна з найгірших медичних невідкладних ситуацій, які я коли-небудь бачила у кішки, була, коли ця кішка посиніла з опухлими губами. Їй було важко дихати. Вона хапала ротом повітря. Це було жахливо», — сказала Ліза Чаймс.

Вона наголосила, що парацетамол — це один із найтоксичніших для котів речовин.

«Тож, якщо у вашої кішки є травма або вона виглядає нездоровою, будь ласка, не давайте їй жодних ліків для людей. Натомість зверніться до місцевого ветеринара або до місцевого відділення невідкладної допомоги та відвезіть свою кішку туди на огляд», — сказала вона.

Також ветеринари закликають не лікувати тварин препаратами, які для цього не призначені.

