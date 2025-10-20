Що ховається серед дерев: пара туристів поділилась дивною знахідкою

Ліс / © Associated Press

Реклама

Під час походу в Лесс-Хіллз, штат Айова, пара туристів натрапила на загадкову знахідку — маленьку підземну споруду, схожу на покинутий льох.

Вражені відкриттям, вони опублікували фотографії у Reddit, аби дізнатися думку інших користувачів.

Пара туристів натрапила на стару підземну споруду / © Reddit

На фото видно невеликий будиночок, частково вбудований у землю. Усередині він був порожній, з підлогою, вистеленою гілками та деревом. Це викликало бурхливе обговорення серед користувачів соцмереж.

Реклама

Деякі припустили, що знахідка є старим підвалом для коренеплодів — традиційною конструкцією, яка використовувалася для зберігання картоплі, моркви, фруктів та інших продуктів без електрики. Такі підвали забезпечували прохолоду, темряву та стабільну вологість, що дозволяло зберігати продукти свіжими протягом зими.

Пара туристів натрапила на стару підземну споруду. / © Reddit

Інші зазначили, що на цьому місці раніше могла стояти стара хата з коморою та гаражем, а підвал залишився як єдина споруда. Відомо, що подібні льохи були поширені на старих фермах Середнього Заходу та у скандинавських країнах.

Сьогодні підземні сховища продовжують використовуватися, як у простих заглиблених ящиках, так і у сучасних холодильних камерах, забезпечуючи природну прохолоду для зберігання продуктів.

Нагадаємо, у Таїланді жінка, очищуючи стару вигрібну яму на своєму подвір’ї, випадково знайшла людські останки. З’ясувалося, що вони належали її чоловікові, який зник три роки тому, і якого вона припинила шукати, повіривши сусідам, що він втік з коханкою.