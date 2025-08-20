Що колір зубів каже про ваше здоров’я: ознаки хвороб за відтінком емалі

Зуби / © ТСН.ua

Наші зуби можуть розповісти набагато більше, ніж ми думаємо. Їхній колір — від жовтих плям до чорних відтінків — може бути не лише естетичною проблемою, а й сигналом про серйозні захворювання.

Про це пише Daily Mail.

Про це попереджає Аллен Чжан, зуботехнік і засновник компанії ProDENT. За його словами, прості інструменти, як-от внутрішньоротові камери, допомагають вчасно помітити зміни кольору, перш ніж вони переростуть у небезпечні проблеми.

«Ваші зуби можуть показати ранні сигнали, якщо знати, на що звертати увагу. Регулярна перевірка може врятувати від великих проблем зі здоров’ям у майбутньому», — пояснює експерт.

Жовтий відтінок: кава чи хвороби печінки

Жовті плями на зубах зустрічаються часто. Хоча найчастіше їх викликає надмірне споживання кави чи чаю, у деяких випадках вони можуть свідчити про проблеми з печінкою.

Якщо орган не працює належним чином, у тілі накопичується білірубін — жовтий пігмент жовчі.

Сірі та чорні зуби: травми, целіакія, відмирання тканин

Тьмяний сірий колір зуба може означати, що він «помер» після травми. Також цей відтінок може бути пов’язаний із системними хворобами, зокрема целіакією, яка порушує формування емалі.

Чорний колір, натомість, сигналізує про запущений карієс або відмирання пульпи. У рідкісних випадках він може свідчити про вплив важких металів.

Коричневі плями та смуги: ранній карієс чи надлишок фтору

Коричневі плями на зубах є одним із перших симптомів карієсу.

А от коричневі смуги зазвичай виникають через важкий флюороз — наслідок надмірного вживання фтору під час формування зубів. Часто це трапляється через зловживання зубною пастою чи ополіскувачами з фтором, коли діти ковтають пасту замість того, щоб випльовувати.

Сині та сірі смуги: наслідки антибіотиків у дитинстві

Полоси синього або сірого кольору в зубах можуть залишатися від антибіотиків, які дитина приймала у ранньому віці. Ліки вбудовуються в структуру зуба на етапі формування.

Білі плями: перші ознаки карієсу

Багато хто мріє про білосніжну посмішку, але крейдяні білі плями не завжди є добрим знаком. Вони можуть свідчити про початкову стадію карієсу або дефекти емалі, пов’язані з целіакією.

Плямиста емаль: генетичні захворювання

Нерівномірна, строката емаль може бути ознакою рідкісних генетичних хвороб, таких як амелогенез недосконалий. У таких випадках емаль стає слабкою, а зуби більш вразливими до пошкоджень.

Підсумок: що колір зубів може сказати про вас

Жовтий: хвороби печінки або надмірне вживання кави/чаю

Сірий: мертвий зуб чи целіакія

Коричневі плями: ранній карієс

Коричневі смуги: важкий флюороз

Сині/сірі смуги: антибіотики у дитинстві

Білі плями: початковий карієс або дефекти емалі

Чорний: запущений карієс або відмирання тканини

Плямиста емаль: генетичні порушення

За даними Центрів із контролю та профілактики захворювань (CDC), 3,7 мільярда людей у світі страждають від хвороб ротової порожнини.

У деяких випадках нелікований карієс може призвести до абсцесів, втрати зубів або навіть небезпечних для життя інфекцій.

«Ваші зуби можуть розповісти про те, чого тіло ще не показало. Вчасне виявлення змін кольору — один із найпростіших способів зберегти довготривале здоров’я», — резюмує Аллен Чжан.

