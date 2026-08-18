Що може розповісти про вас блокування людей у соцмережах: пояснення психологів

Смарфон

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Кнопка «Заблокувати» в соцмережах може бути корисним інструментом для захисту особистих меж. Водночас звичка регулярно блокувати людей лише через відмінність у поглядах може впливати на те, яку інформацію людина бачить щодня.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Психологи зазначають, що сам факт частого блокування не є показником певного типу особистості. Причини можуть бути цілком виправданими — наприклад, якщо йдеться про переслідування, погрози, образи чи небажані контакти.

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Однак ситуація змінюється, якщо людина систематично видаляє зі своєї стрічки всіх, хто має іншу думку.

Як соцмережі створюють інформаційну бульбашку

Користувачі самостійно формують значну частину свого інформаційного простору: обирають, на кого підписуватися, чиї дописи читати, кого приховувати або блокувати.

Якщо постійно усувати людей із протилежними поглядами, навколо може сформуватися так звана «ехо-камера» — середовище, де переважають думки, які збігаються з власними переконаннями.

У результаті може виникнути відчуття, що «всі думають так само». Насправді це може бути лише наслідком того, що людина бачить переважно однодумців.

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На сприйняття інформації також впливає упередженість підтвердження. Люди схильні легше помічати й запам'ятовувати інформацію, яка відповідає їхнім уже сформованим поглядам.

Чому ми по-різному сприймаємо помилки своїх і чужих

Дослідження показують, що люди можуть по-різному реагувати на однакову поведінку залежно від того, хто її демонструє.

Наприклад, помилку або неправдиву інформацію від людини зі схожими поглядами ми можемо сприйняти поблажливіше. Натомість аналогічна поведінка представника іншої групи може стати причиною для блокування.

Через це суперечка в соцмережах поступово може перетворитися не на обговорення конкретного питання, а на протистояння різних груп та ідентичностей.

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Чи потрібно залишати у стрічці всіх

Ні. Фахівці наголошують, що відкритість до інших думок не означає необхідності терпіти токсичну поведінку.

Якщо людина ображає, переслідує або погрожує, блокування є цілком нормальним способом встановити особисті межі.

Водночас перед блокуванням через суперечливу думку можна поставити собі просте запитання: «Мене справді ображає поведінка цієї людини чи мене просто дратує те, що вона думає інакше?»

Критичне мислення не вимагає погоджуватися з усіма. Воно передбачає готовність перевірити аргументи та факти, перш ніж відкидати їх лише через те, що вони суперечать власним переконанням.

Як відомо, дослідження італійських науковців показало: школярі, які рано починають користуватися соцмережами, у старших класах мають гірші результати з математики та рідної мови. Різниця може відповідати приблизно шести місяцям навчання. Вчені проаналізували дані 5227 учнів із 28 шкіл. Найсильніший зв’язок із нижчою успішністю виявили серед дітей, які багато часу проводили в соцмережах і не мали батьківського контролю. Водночас суттєвої різниці у знаннях англійської не зафіксували.

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