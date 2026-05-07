Що насправді чує людина за мить до смерті: науковці шокували відкриттям

Що насправді відбувається за секунди до того, як згасне життя? Згідно з новим дослідженням, людський мозок здатний обробляти складну мову, навіть перебуваючи в несвідомому стані.

«Наші результати показують, що мозок набагато активніший і працездатніший у несвідомому стані, ніж вважалося раніше. Навіть коли пацієнти перебувають під повною анестезією, їхній мозок продовжує аналізувати навколишній світ», — пояснює доктор Самір Шет.

Щоб зазирнути «за завісу» свідомості, дослідники записали мозкову активність пацієнтів, які перебували під загальним наркозом під час операцій. Основну увагу приділили гіпокампу — ділянці мозку, яка відповідає за пам’ять та обробку інформації.

Пацієнтам програвали короткі розповіді та набори звуків. Результати вразили медиків: нейрони в гіпокампі не просто реагували на шум, а розрізняли конкретні іменники, дієслова та прикметники в реальному часі. Більше того, мозок у стані глибокого сну зміг передбачати наступні слова у реченнях.

«Такий вид предиктивного кодування ми зазвичай асоціюємо з бадьорістю та уважністю, проте тут він відбувається у несвідомому стані», — наголошує доктор Бенджамін Хейден.

Ці дані перегукуються з масштабним дослідженням Школи Лангоне Нью-Йоркського університету. Доктор Сем Парніа вивчав випадки пацієнтів, які пережили зупинку серця і буквально «повернулися з того світу».

«Вони описували, як спостерігали за роботою лікарів та медсестер, і розповідали, що усвідомлювали цілі розмови та бачили деталі, про які інакше вони б не дізналися», — розповідає доктор Парніа.

Його слова підтвердили медики, які працювали в реанімації: пацієнти, які формально були мертвою протягом кількох хвилин, могли точно переказати деталі того, що відбувалося навколо після зупинки їхнього серця.

Лікарі зазвичай визначають смерть моментом, коли серце перестає битися. Однак кора головного мозку, яка відповідає за мислення та п’ять органів чуття, може функціонувати ще певний час. Хоча на електронному моніторі мозкові хвилі зникають протягом 2–20 секунд, повна загибель клітин мозку може тривати кілька годин після зупинки кровообігу.

«Ця робота змушує нас переосмислити, що значить бути свідомим. Мозок працює за лаштунками набагато активніше, ніж ми можемо до кінця зрозуміти», — підсумовує доктор Шет.

Наразі дослідники планують з’ясувати, чи застосовні ці висновки до інших станів, таких як природний сон або глибока кома. Проте вже зараз зрозуміло одне: межа між життям та смертю є набагато тоншою, ніж ми звикли вважати.

