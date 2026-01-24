ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
245
1 хв

Що насправді думають ваші собаки: чи розуміють вони людські слова — відповідь вчених

Вам колись здавалося, що ваш собака «розуміє все, що ви кажете»? Виявляється, це не просто відчуття. Собаки можуть запам’ятовувати назви нових предметів не лише через дресирування, а й спостерігаючи за людьми у звичній соціальній ситуації.

Тетяна Мележик
Чи собаки розуміють мову людини

Чи собаки розуміють мову людини / © pexels.com

Дослідники виділяють особливу групу тварин — GWL (Gifted Word Learner), або «обдаровані собаки, які вчать слова». Найчастіше подібні здібності проявляють бордер-коллі. Ці тварини здатні запам’ятовувати сотні назв іграшок і предметів. Експерименти показали, що їхнє навчання відбувається так само, як у маленьких дітей віком близько 18 місяців.

Вчені випробували два підходи. Перший — пряме навчання: господар показував іграшку і чітко називав її. Другий — «підслуховування»: собака просто спостерігав за тим, як двоє людей розмовляли і передавали предмети один одному, називаючи їх у контексті, ігноруючи присутність тварини.

Результат по-справжньому вразив: собаки однаково добре запам’ятовували нові слова в обох ситуаціях. Це свідчить про те, що тварини здатні вчитися мови подібно до дітей — спостерігаючи та запам’ятовуючи слова, які чують від дорослих.

Щоб перевірити, чи справді собаки розуміють зв’язок між словом і предметом, а не просто реагують на візуальні сигнали, дослідники провели ще один тест. Господарі називали іграшку, коли вона була схована від погляду собаки. Тварина не бачила предмет, але, слухаючи слово і слідкуючи за поглядом людини, правильно його знаходила.

Цікаво, що інші собаки, які не належали до групи GWL, не змогли повторити цей трюк. Це доводить: справжній талант до вивчення слів у собак — рідкісне явище.

245
