Що насправді означає ваша тяга до їжі пізно ввечері

Холодильник

Реклама

Нічні тяги до їжі не завжди означають справжній голод. Дієтологиня д-р Емілі Лімінг пояснює, як розрізняти фізіологічну потребу в їжі, емоційне харчування та бажання «за смаком», щоб уникнути шкідливих перекусів і контролювати апетит.

Про це пише видання Daily Mail.

Ви стоїте перед холодильником о 22:00, вагаючись, що перекусити — але чи дійсно ви голодні?. Багато хто з нас бере їжу автоматично, можливо з звички, через те, що їжа виглядає чи пахне занадто апетитно, або для психологічного комфорту.

Реклама

За даними опитування Mental Health Foundation 2018 року, майже половина дорослих у Великій Британії (46%) повідомляли, що їли більше через стрес.

Навчитися розрізняти справжню потребу у їжі від імпульсу, викликаного емоціями чи звичкою, допомагає уникнути формування шкідливих харчових патернів.

Є ключові ознаки, на які варто звернути увагу. Використовуйте мій гід, щоб зрозуміти, коли тілу справді потрібна їжа, а коли організм просить зовсім про інше.

Справжній голод

Справжній голод зумовлений сигналами шлунка, гормонів та станом енергетичних запасів — усе це передає сигнали мозку про необхідність прийому їжі.

Реклама

Це відчуття наростає поступово. Симптоми справжнього голоду: бурчання в животі (внаслідок скорочення м’язів шлунка, що штовхають повітря та травні соки), зниження енергії та складності з концентрацією.

Також може виникати «hangry» — явище, коли людина стає дратівливою через потребу в їжі. Коли рівень цукру в крові падає, мозок отримує менше палива для управління стресом, регулювання настрою та самоконтролю. Низький цукор стимулює вироблення стресових гормонів, таких як адреналін.

Варто не боротися зі справжнім голодом. Люди, які практикують «стримане харчування» (свідоме обмеження порцій), частіше тягнуться до їжі під час стресу або привабливої їжі, показало велике дослідження British Journal of Health Psychology 2022 року.

Не варто надто відкладати прийом їжі: фізичний голод змінює пріоритет у виборі їжі на швидкі джерела енергії, а рівень гормону греліну зростає, стимулюючи мозкові центри винагороди, тому висококалорійні продукти виглядають особливо привабливо.

Реклама

Емоційне харчування

Пов’язане з емоціями, а не з фізичною потребою. Часто з’являється раптово, коли людина стресує, втомлена, нудьгує чи перевантажена. Таке харчування рідко приносить відчуття насичення, адже тілу потрібен відпочинок або емоційна підтримка.

Дослідження Scientific Reports 2019 року показало: люди з емоційним харчуванням їли менші основні страви, але частіше перекушували, залишаючись голодними між прийомами їжі.

«Смаковий» голод

Коли після обіду хочеться десерт — це не справжній голод, а бажання їсти через смак, запах або вигляд їжі. Нейрони апетиту можуть перемикатися у «десертний режим», навіть якщо організм ситий. Це еволюційно зрозуміло: солодка їжа була енергійно щільною і рідкісною, тому мозок пріоритезує її. Повне уникнення солодощів може навпаки підсилити бажання. Рекомендовано поєднувати «десертну» їжу зі здоровішими альтернативами: шоколад із ягодами або чіпси з горіхами.

Голод від спраги

Дослідження 2019 року показало: при зневодненні люди відчувають спрагу, а не збільшення апетиту. Голоду і спраги контролюють різні системи мозку. Якщо ви відчуваєте голод, швидше за все, тілу потрібна їжа, а не рідина.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що які продукти треба їсти на вечерю, щоб потім вночі не бігати до холодильника. Дієтологиня та біохіміки стверджує, саме білкова вечеря може стати ключовим елементом у боротьбі із зайвою вагою, забезпечуючи водночас тривале відчуття ситості та задоволення від їжі.