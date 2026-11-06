Що насправді робить ШІ з працівниками під час роботи: шокувальні результати дослідження

ШІ / © ТСН

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Обіцянки про те, що штучний інтелект вивільнить час працівників та дасть змогу скоротити тривалість робочого тижня, поки не виправдовуються на практиці. Свіже дослідження шокувало своїми висновками про реальний вплив штучного інтелекту на життя працівників.

Про це повідомляє Gizmodo.

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За даними розробника аналітичного софту ActivTrak, користувачі штучного інтелекту працюють щодня до 90 хвилин довше за своїх колег. Науковці проаналізували активність понад 9000 працівників із 467 компаній з квітня по вересень. З’ясувалося, що робочий день людей із ШІ триває в середньому від 8,4 до 9,1 години, тоді як без нього — 7,6 години.

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Найбільше перепрацьовують активні користувачі ШІ — ті, хто заходить у системи від п’яти разів на день і проводить там понад 45 хвилин. Вони затримуються після роботи на 18 хвилин довше, частіше стрибають між додатками та швидко втрачають фокус.

За словами керівниці лабораторії продуктивності ActivTrak Габріели Маух, хоча ШІ й прискорює робочі процеси, дослідження показують зворотний ефект: робочі дні стають довшими, працівники частіше відволікаються на різні програми та гірше тримають фокус.

Експерти виділяють кілька можливих причин таких результатів:

Початкове навантаження: працівники, які й раніше мали тривалий робочий день, частіше впроваджують ШІ.

Додаткові завдання: алгоритми стимулюють людей брати на себе більше роботи.

Час на обробку: сортування та перевірка інформації від ШІ вимагають додаткових зусиль.

«Ми живемо в економіці, надзвичайно орієнтованій на продуктивність, де якщо ми отримуємо щось, ми хочемо більше», — підкреслила Габріела Маух.

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Схожі результати отримали науковці бізнес-школи Хааса при Каліфорнійському університеті в Берклі. Вони вісім місяців спостерігали за роботою 200 співробітників технологічної компанії та виявили: ШІ не економить час, а лише змушує працювати інтенсивніше. Працівники самі прискорювали темп, брали більше завдань та добровільно затримувалися на роботі.

За словами дослідниці Сінці Меггі Є, ШІ дозволяє виконувати більше справ одночасно, але це сильно виснажує мозок. Спочатку працювати в такому ритмі цікаво, але керівники швидко роблять цей піковий темп обов’язковим для всіх, що зрештою веде до виснаження команди.

Ці результати суперечать обіцянкам техногігантів та політиків. Прихильники ШІ, як-от Білл Гейтс і Дженсен Хуанг, переконували, що автоматизація скоротить робочий тиждень. Критики ж вимагають закріпити це законом.

Наприклад, сенатор Берні Сандерс наполягає, що прибутки від ШІ мають іти звичайним родинам, а не лише мільярдерам, і пропонує перейти на 32-годинний робочий тиждень із збереженням зарплати.

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