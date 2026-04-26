Цікaвинки
84
2 хв

Що насправді відбувається з тілом під час марафону: пояснення експертів

Марафон — це випробування, під час якого організм працює на межі.

Кирило Шостак
Марафон

Марафон

Марафон — це серйозне випробування для організму, навіть для підготовлених бігунів. Дистанція у 42,2 км змушує тіло працювати на межі можливостей, викликаючи низку фізичних і навіть психологічних змін.

Про це йдеться в матеріалі LAD Bible.

Під час забігу організм переходить у режим перевантаження. Він активно витрачає запаси глікогену, втрачає рідину та електроліти, а також частково руйнує м’язові волокна. Усе це призводить до сильної втоми та виснаження після фінішу.

Одразу після марафону більшість бігунів стикаються з болем у м’язах. Найбільше страждають литки та стегна — вони запалюються і можуть судомити. Також підвищується рівень біомаркерів ушкодження м’язів, і на повне відновлення може знадобитися близько тижня.

Поширеним явищем є судоми та біль у суглобах. Причини — перевтома, зневоднення або нестача електролітів. Найбільше навантаження припадає на коліна, гомілковостопні суглоби та стегна.

Водночас марафон може викликати так звану «ейфорію бігуна». Під час тривалого навантаження організм виробляє ендорфіни, серотонін і норадреналін, які покращують настрій і дають відчуття підйому.

Однак після фінішу цей ефект швидко зникає. Рівень «гормонів щастя» падає, і людина може відчувати апатію або емоційний спад — це нормальна реакція організму.

Цікавий факт: під час марафону бігуни можуть тимчасово «зменшитися» у зрості. Це пов’язано з втратою рідини та навантаженням на міжхребцеві диски. Після відновлення водного балансу зріст повертається до норми.

Також за час забігу тіло отримує десятки тисяч мікроударів. У середньому марафон — це 55–65 тисяч кроків, і кожен із них створює навантаження на хребет і суглоби. З часом організму стає все складніше справлятися з цими ударами, що й призводить до втоми та зміни постави.

Попри всі ці навантаження, за правильної підготовки марафон несе і користь — але він завжди залишається серйозним стресом для організму.

