Що найбільше дратує бортпровідників: найгірші звички пасажирів у літаку

Хоча авіаперельоти вважаються найшвидшим способом подорожей, багато пасажирів не завжди дотримуються базових правил безпеки. Через це екіпажу доводиться постійно робити зауваження ще до початку польоту.

Про це повідомило видання Mirror.

Колишня стюардеса розповіла, що найбільше дратують ті, хто ігнорує інструкції під час підготовки до зльоту.

Які правила найчастіше порушують пасажири

Бортпровідники нагадують, що перед зльотом і посадкою необхідно:

виставити спинку сидіння у вертикальне положення;

скласти столик;

відкрити віконні жалюзі;

пристебнути ремінь безпеки.

Однак часто навіть після показу відео з правилами пасажири залишають сидіння відкинутими, тримають столики опущеними або закривають віконні жалюзі.

Ці вимоги мають важливе значення. Відкинуті сидіння ускладнюють евакуацію й зменшують захист у разі аварії. Опущені столики можуть спричинити травми під час різкої зупинки літака чи під час евакуації. Відкриті жалюзі дозволяють екіпажу швидко помітити можливі проблеми за бортом і повідомити пілота.

Нагадаємо, експертка назвала найкраще місце в літаку для тривожних пасажирів.