ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1306
Час на прочитання
1 хв

Що найбільше дратує бортпровідників: найгірші звички пасажирів у літаку

Екіпаж літаків найчастіше дратують пасажири, які ігнорують правила безпеки перед зльотом. Серед головних помилок — відкинуті сидіння та закриті жалюзі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Пасажири в літаку

Пасажири в літаку / © Pixabay

Хоча авіаперельоти вважаються найшвидшим способом подорожей, багато пасажирів не завжди дотримуються базових правил безпеки. Через це екіпажу доводиться постійно робити зауваження ще до початку польоту.

Про це повідомило видання Mirror.

Колишня стюардеса розповіла, що найбільше дратують ті, хто ігнорує інструкції під час підготовки до зльоту.

Які правила найчастіше порушують пасажири

Бортпровідники нагадують, що перед зльотом і посадкою необхідно:

  • виставити спинку сидіння у вертикальне положення;

  • скласти столик;

  • відкрити віконні жалюзі;

  • пристебнути ремінь безпеки.

Однак часто навіть після показу відео з правилами пасажири залишають сидіння відкинутими, тримають столики опущеними або закривають віконні жалюзі.

Ці вимоги мають важливе значення. Відкинуті сидіння ускладнюють евакуацію й зменшують захист у разі аварії. Опущені столики можуть спричинити травми під час різкої зупинки літака чи під час евакуації. Відкриті жалюзі дозволяють екіпажу швидко помітити можливі проблеми за бортом і повідомити пілота.

Нагадаємо, експертка назвала найкраще місце в літаку для тривожних пасажирів. Раніше ми також повідомляли, що днями чоловіка затримали через жарт в аеропорту. Він пожартував про бомбу в багажі та поплатився.

Дата публікації
Кількість переглядів
1306
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie