Що не можна дарувати чоловікові: ці презенти можуть зіпсувати стосунки

Хоча вибір подарунка для чоловіка завжди вимагає уваги, народні повір’я і культурні прикмети радять бути особливо обережними з деякими предметами. Згідно з давніми традиціями, певні презенти можуть мати негативні наслідки, приносячи у стосунки розлуку, сварки і напруженість.

Про це пише «РадіоТрек».

Ось перелік подарунків, яких варто уникати, або як «знешкодити» їхню погану прикмету.

Годинник — символ розлуки та швидкоплинності

Годинник вважається одним з найризикованіших подарунків у слов’янській культурі. Існують два основні тлумачення:

Вважається, що подарований годинник відраховує час, який залишився до смерті людини.

Інше, поширеніше повір’я, стверджує, що такий подарунок прискорює час до розлуки з коханою людиною.

Ножі та гострі предмети — приносять напруженість

У європейських і слов’янських народів подарунок у вигляді ножа, кинджала чи будь-якого іншого гострого предмета вважається поганою прикметою. Начебто такий презент приносить до оселі велику напруженість і конфлікти в усіх сферах життя.

Шкарпетки — загроза для сімейного спокою

Згідно з народними повір’ями, шкарпетки можуть спровокувати сварку і навіть призвести до того, що чоловік «піде з дому». Вважається, що подаровані шкарпетки допомагають йому швидше «вирушити в дорогу» від дарувальника.

Сумка або валіза — потребують «наповнення»

Ці подарунки можуть бути чудовими, проте лише за однієї умови: вони не мають бути порожніми. Щоб «зняти» погану прикмету, обов’язково покладіть всередину будь-який сувенір, невелику цукерку чи монетку. Наповнена валіза або сумка символізує повне і благополучне майбутнє.

Краватка — символ «прив’язки» та привороту

Існує повір’я, що краватка має здатність «прив’язувати» власника до дарувальника навіть без його волі. Крім того, цей аксесуар часто застосовувався у магічних ритуалах, зокрема для привороту.

Правило дарування. Щоб уникнути негативних наслідків для своєї карми, дарувати краватку рекомендується тільки дуже близькій людині.

