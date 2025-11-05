ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
439
Час на прочитання
2 хв

Що не можна дарувати чоловікові: ці презенти можуть зіпсувати стосунки

5 подарунків, які за народними прикметами не можна дарувати чоловікові.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Подарунок

Подарунок / © Pexels

Хоча вибір подарунка для чоловіка завжди вимагає уваги, народні повір’я і культурні прикмети радять бути особливо обережними з деякими предметами. Згідно з давніми традиціями, певні презенти можуть мати негативні наслідки, приносячи у стосунки розлуку, сварки і напруженість.

Про це пише «РадіоТрек».

Ось перелік подарунків, яких варто уникати, або як «знешкодити» їхню погану прикмету.

Годинник — символ розлуки та швидкоплинності

Годинник вважається одним з найризикованіших подарунків у слов’янській культурі. Існують два основні тлумачення:

  • Вважається, що подарований годинник відраховує час, який залишився до смерті людини.

  • Інше, поширеніше повір’я, стверджує, що такий подарунок прискорює час до розлуки з коханою людиною.

Ножі та гострі предмети — приносять напруженість

У європейських і слов’янських народів подарунок у вигляді ножа, кинджала чи будь-якого іншого гострого предмета вважається поганою прикметою. Начебто такий презент приносить до оселі велику напруженість і конфлікти в усіх сферах життя.

Шкарпетки — загроза для сімейного спокою

Згідно з народними повір’ями, шкарпетки можуть спровокувати сварку і навіть призвести до того, що чоловік «піде з дому». Вважається, що подаровані шкарпетки допомагають йому швидше «вирушити в дорогу» від дарувальника.

Сумка або валіза — потребують «наповнення»

Ці подарунки можуть бути чудовими, проте лише за однієї умови: вони не мають бути порожніми. Щоб «зняти» погану прикмету, обов’язково покладіть всередину будь-який сувенір, невелику цукерку чи монетку. Наповнена валіза або сумка символізує повне і благополучне майбутнє.

Краватка — символ «прив’язки» та привороту

Існує повір’я, що краватка має здатність «прив’язувати» власника до дарувальника навіть без його волі. Крім того, цей аксесуар часто застосовувався у магічних ритуалах, зокрема для привороту.

  • Правило дарування. Щоб уникнути негативних наслідків для своєї карми, дарувати краватку рекомендується тільки дуже близькій людині.

Нагадаємо, у грудні в українців існує чудова традиція: святий Миколай таємно приносить слухняним дітям подарунки, залишаючи їх під подушкою або в чобітку. Детальніше про те, коли настане День святого Миколая 2025 року, можна дізнатися в онлайн-календарі.

Також раніше ми писали, Чорна п’ятниця 2025 року — це день, якого з нетерпінням чекають усі любителі шопінгу. Саме тоді світові та українські магазини оголошують грандіозні розпродажі, а ціни падають на 30–90%. Знижки охоплюють усе — від техніки й одягу до косметики, декору та побутових товарів.

Дата публікації
Кількість переглядів
439
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie