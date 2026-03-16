Що не можна робити в перші хвилини після ядерного вибуху: попередження експерта

Ядерний вибух / © pexels.com

Реклама

У разі ядерного удару люди, які опиняться за межами епіцентру вибуху, матимуть лише кілька секунд, щоб правильно відреагувати. За словами експертів, інстинктивне бажання негайно втекти може виявитися фатальним.

Про це йдеться в матеріалі UNILAD.

Після детонації ядерної зброї першою ознакою зазвичай стає яскравий сліпучий спалах світла. Люди, які дивляться у бік вибуху на відстані до 16 кілометрів, можуть тимчасово або навіть назавжди втратити зір.

Реклама

Через кілька секунд після спалаху формується грибоподібна хмара, яка піднімається в небо зі швидкістю понад 160 км/год.

Експерти зазначають, що найпоширеніша помилка в такій ситуації — спроба негайно сісти до автомобіля і втекти від вибуху.

За словами фахівця з радіаційної безпеки Національної лабораторії Лоуренса Лівермора Брука Буддемеєра, автомобіль у такій ситуації не захищає людину.

По-перше, після ядерного вибуху виникає електромагнітний імпульс (ЕМІ), який може вивести з ладу більшість електроніки. За оцінками експертів, до двох третин автомобілів можуть одразу припинити працювати.

Реклама

По-друге, люди, які намагаються втекти, часто забувають про ударну хвилю, яка може дістатися до них за кілька секунд або хвилин і руйнує будівлі та транспорт.

Крім того, перебування на відкритому повітрі може призвести до серйозних опіків від теплового випромінювання та ураження уламками.

Навіть якщо автомобіль переживе електромагнітний імпульс і вибухову хвилю, він не захистить від радіоактивних опадів, які виникають після вибуху та можуть бути смертельно небезпечними.

За словами експертів, головне правило в такій ситуації — «зайти всередину, залишатися там та отримувати інформацію».

Реклама

Після спалаху необхідно якнайшвидше знайти міцну будівлю або підземне укриття, яке здатне захистити від ударної хвилі та радіації.

Найкращим варіантом вважаються підвали або приміщення в центрі будівель, де рівень радіації буде нижчим. Експерти радять залишатися в укритті щонайменше 48 годин, поки рівень радіоактивного забруднення не знизиться.

