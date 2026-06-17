Що означають AA і AAA на батарейках: різниця, стандарти розміру та походження маркування

Батарейки AA і AAA: в чому різниця / © pexels.com

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Попри зовнішню схожість, ці батарейки мають різні розміри та різну ємність, що безпосередньо впливає на тривалість роботи пристрою.

Що означають AA і AAA на батарейках

Позначення AA та AAA є частиною міжнародної системи класифікації циліндричних батарей. Літера «A» позначає тип циліндричної батарейки, а кількість літер визначає її розмір:

AA — стандартна батарейка середнього розміру;

AAA — більш компактна, зменшена версія.

Важливо: букви не вказують на потужність або хімічний склад, лише на фізичні розміри елемента.

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Різниця між AA і AAA батарейками

Головна відмінність між цими типами — розмір і ємність.

AA батарейки:

Розмір: приблизно 50,5 × 14,5 мм;

Ємність: 2000–3000 мАг;

Використовуються у більш енергоємних пристроях.

AAA батарейки:

Розмір: приблизно 44,5 × 10,5 мм;

Ємність: 800–1200 мАг;

Підходять для малопотужної електроніки.

Попри однакову напругу (приблизно 1,5 В), AA батарейки можуть працювати значно довше завдяки більшому запасу енергії.

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Чому так називаються AA і AAA

Система маркування бере початок зі стандартів класифікації батарей, де спочатку використовувалися літери для позначення розміру.

З часом, коли з’явилися менші елементи живлення, до базової літери почали додавати додаткові «A»:

A — базовий тип;

AA — менша версія;

AAA — ще компактніша версія.

Таким чином, чим більше літер «A», тим менший розмір батарейки.

Де використовують AA і AAA

AA батарейки найчастіше застосовуються у:

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фотоапаратах;

іграшках;

потужних ліхтариках;

портативній техніці.

AAA батарейки використовують у:

пультах дистанційного керування;

бездротових мишках;

годинниках;

компактних гаджетах.

Чи можна замінити AA на AAA

Ні, ці батарейки не є взаємозамінними. Попри однакову напругу, вони мають різні розміри, тому фізично не підходять для одних і тих самих пристроїв. Використання неправильного типу може призвести до несправності або пошкодження пристрою.

FAQ

Що означають літери AA і AAA на батарейках?

Це позначення стандарту розміру циліндричних батарейок, де кількість «A» визначає фізичний розмір, а не потужність або тип хімії.

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У чому різниця між AA і AAA батарейками?

AA більші та мають більшу ємність, тому працюють довше. AAA — менші, легші та призначені для компактних пристроїв.

Чому AA батарейки довше працюють за AAA?

Тому що вони мають більший об’єм і можуть зберігати більше енергії (вищу ємність у мАг).

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