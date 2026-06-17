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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
2 хв

Що означають AA і AAA на батарейках: різниця, стандарти розміру та походження маркування

Батарейки типу AA і AAA — одні з найпоширеніших джерел живлення у побутовій електроніці. Вони використовуються в пультах, іграшках, ліхтариках, мишках та десятках інших пристроїв.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Батарейки AA і AAA: в чому різниця

Батарейки AA і AAA: в чому різниця / © pexels.com

Попри зовнішню схожість, ці батарейки мають різні розміри та різну ємність, що безпосередньо впливає на тривалість роботи пристрою.

Що означають AA і AAA на батарейках

Позначення AA та AAA є частиною міжнародної системи класифікації циліндричних батарей. Літера «A» позначає тип циліндричної батарейки, а кількість літер визначає її розмір:

  • AA — стандартна батарейка середнього розміру;

  • AAA — більш компактна, зменшена версія.

Важливо: букви не вказують на потужність або хімічний склад, лише на фізичні розміри елемента.

Різниця між AA і AAA батарейками

Головна відмінність між цими типами — розмір і ємність.

AA батарейки:

  • Розмір: приблизно 50,5 × 14,5 мм;

  • Ємність: 2000–3000 мАг;

  • Використовуються у більш енергоємних пристроях.

AAA батарейки:

  • Розмір: приблизно 44,5 × 10,5 мм;

  • Ємність: 800–1200 мАг;

  • Підходять для малопотужної електроніки.

Попри однакову напругу (приблизно 1,5 В), AA батарейки можуть працювати значно довше завдяки більшому запасу енергії.

Чому так називаються AA і AAA

Система маркування бере початок зі стандартів класифікації батарей, де спочатку використовувалися літери для позначення розміру.

З часом, коли з’явилися менші елементи живлення, до базової літери почали додавати додаткові «A»:

  • A — базовий тип;

  • AA — менша версія;

  • AAA — ще компактніша версія.

Таким чином, чим більше літер «A», тим менший розмір батарейки.

Де використовують AA і AAA

AA батарейки найчастіше застосовуються у:

  • фотоапаратах;

  • іграшках;

  • потужних ліхтариках;

  • портативній техніці.

AAA батарейки використовують у:

  • пультах дистанційного керування;

  • бездротових мишках;

  • годинниках;

  • компактних гаджетах.

Чи можна замінити AA на AAA

Ні, ці батарейки не є взаємозамінними. Попри однакову напругу, вони мають різні розміри, тому фізично не підходять для одних і тих самих пристроїв. Використання неправильного типу може призвести до несправності або пошкодження пристрою.

FAQ

Що означають літери AA і AAA на батарейках?

Це позначення стандарту розміру циліндричних батарейок, де кількість «A» визначає фізичний розмір, а не потужність або тип хімії.

У чому різниця між AA і AAA батарейками?

AA більші та мають більшу ємність, тому працюють довше. AAA — менші, легші та призначені для компактних пристроїв.

Чому AA батарейки довше працюють за AAA?

Тому що вони мають більший об’єм і можуть зберігати більше енергії (вищу ємність у мАг).

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Дата публікації
Кількість переглядів
161
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