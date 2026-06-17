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Що означають AA і AAA на батарейках: різниця, стандарти розміру та походження маркування
Батарейки типу AA і AAA — одні з найпоширеніших джерел живлення у побутовій електроніці. Вони використовуються в пультах, іграшках, ліхтариках, мишках та десятках інших пристроїв.
Попри зовнішню схожість, ці батарейки мають різні розміри та різну ємність, що безпосередньо впливає на тривалість роботи пристрою.
Що означають AA і AAA на батарейках
Позначення AA та AAA є частиною міжнародної системи класифікації циліндричних батарей. Літера «A» позначає тип циліндричної батарейки, а кількість літер визначає її розмір:
AA — стандартна батарейка середнього розміру;
AAA — більш компактна, зменшена версія.
Важливо: букви не вказують на потужність або хімічний склад, лише на фізичні розміри елемента.
Різниця між AA і AAA батарейками
Головна відмінність між цими типами — розмір і ємність.
AA батарейки:
Розмір: приблизно 50,5 × 14,5 мм;
Ємність: 2000–3000 мАг;
Використовуються у більш енергоємних пристроях.
AAA батарейки:
Розмір: приблизно 44,5 × 10,5 мм;
Ємність: 800–1200 мАг;
Підходять для малопотужної електроніки.
Попри однакову напругу (приблизно 1,5 В), AA батарейки можуть працювати значно довше завдяки більшому запасу енергії.
Чому так називаються AA і AAA
Система маркування бере початок зі стандартів класифікації батарей, де спочатку використовувалися літери для позначення розміру.
З часом, коли з’явилися менші елементи живлення, до базової літери почали додавати додаткові «A»:
A — базовий тип;
AA — менша версія;
AAA — ще компактніша версія.
Таким чином, чим більше літер «A», тим менший розмір батарейки.
Де використовують AA і AAA
AA батарейки найчастіше застосовуються у:
фотоапаратах;
іграшках;
потужних ліхтариках;
портативній техніці.
AAA батарейки використовують у:
пультах дистанційного керування;
бездротових мишках;
годинниках;
компактних гаджетах.
Чи можна замінити AA на AAA
Ні, ці батарейки не є взаємозамінними. Попри однакову напругу, вони мають різні розміри, тому фізично не підходять для одних і тих самих пристроїв. Використання неправильного типу може призвести до несправності або пошкодження пристрою.
FAQ
Що означають літери AA і AAA на батарейках?
Це позначення стандарту розміру циліндричних батарейок, де кількість «A» визначає фізичний розмір, а не потужність або тип хімії.
У чому різниця між AA і AAA батарейками?
AA більші та мають більшу ємність, тому працюють довше. AAA — менші, легші та призначені для компактних пристроїв.
Чому AA батарейки довше працюють за AAA?
Тому що вони мають більший об’єм і можуть зберігати більше енергії (вищу ємність у мАг).