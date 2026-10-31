Що означають кольори ганчірок для прибирання: як використовувати кожну

Що означають кольори серветок для прибирання / © pexels.com

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Для туалету, ванної, кухні й меблів краще мати окремі ганчірки. Такий підхід використовують у професійному клінінгу, а запровадити його можна й удома.

Що означають кольори ганчірок для прибирання

Кольорове маркування дає змогу швидко визначити, для якої зони призначена серветка. Завдяки цьому менше ризиків випадково протерти кухонну стільницю ганчіркою, якою щойно мили сантехніку.

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Єдиної схеми для всіх виробників і країн немає. У професійному прибиранні найчастіше використовують чотири основні кольори — червоний, жовтий, синій і зелений. Додаткові кольори можна розподілити відповідно до потреб конкретного помешкання.

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Червоні серветки — для туалету

Червоні або рожеві ганчірки зазвичай призначені для зон із підвищеним ризиком забруднення. Ними протирають унітаз, його зовнішні поверхні та підлогу біля туалету.

Після такого прибирання серветку потрібно випрати відповідно до рекомендацій виробника. Використовувати її для кухонних меблів, раковин або столів не можна.

Жовті серветки — для ванної кімнати

Жовті ганчірки часто використовують для очищення раковин, ванн, душових кабін, кранів та інших поверхонь у ванній кімнаті. Їх зручно тримати окремо від серветок для туалету.

Якщо у ванній є кілька зон, можна додатково розділити серветки за призначенням: одну залишити для раковини, іншу — для душової кабіни. Це особливо корисно, коли поверхні потребують різних засобів для очищення.

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Сині серветки — для меблів і загального прибирання

Сині ганчірки зазвичай підходять для протирання меблів, дверей, підвіконь, дзеркал та інших поверхонь у житлових кімнатах. Їх можна використовувати для видалення пилу й повсякденних забруднень.

Для скла та дзеркал краще вибирати серветки, які не залишають ворсу й розводів. Якщо синя ганчірка призначена для меблів, не варто використовувати її для сантехніки або кухонних робочих поверхонь.

Зелені серветки — для кухні

Зелені ганчірки найчастіше призначають для кухонних стільниць, обідніх столів і поверхонь, на яких готують їжу. Їх потрібно зберігати окремо від серветок для ванної та туалету.

Після прибирання кухні серветку слід ретельно промити або випрати. Якщо нею витирали залишки сирого м’яса, риби чи інших продуктів із високим ризиком бактеріального забруднення, звичайного ополіскування може бути недостатньо. Варто дотримуватися належного режиму прання або замінити серветку на чисту.

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Для чого потрібні фіолетові та чорні серветки

Додаткові кольори допомагають розмежувати завдання, для яких основної системи недостатньо.

Фіолетові серветки можна виділити для сухого прибирання, видалення пилу з декоративних елементів, полиць і важкодоступних місць. Вони також можуть бути призначені для окремих делікатних поверхонь — залежно від матеріалу серветки та правил, установлених у домі.

Чорні серветки часто використовують для догляду за автомобілем: протирання пластику в салоні, окремих елементів інтер’єру та інших поверхонь, для яких підходить конкретний матеріал. Для лакофарбового покриття автомобіля потрібно вибирати м’яку чисту мікрофібру, щоб не подряпати поверхню.

Призначення фіолетових і чорних ганчірок не є загальним стандартом. Якщо виробник указав інші рекомендації, слід керуватися ними.

Як правильно користуватися серветками різних кольорів

Щоб система кольорового маркування працювала, варто дотримуватися кількох правил:

Закріпіть кожен колір за певною зоною. Наприклад, червоний залиште для туалету, жовтий — для ванної, зелений — для кухні, синій — для кімнат. Не використовуйте одну серветку в різних приміщеннях. Навіть якщо ганчірка здається чистою, на ній можуть залишатися мікроорганізми та частинки бруду. Регулярно змінюйте серветки. Якщо тканина сильно забруднилася, має неприємний запах або довго залишається вологою, її потрібно випрати чи замінити. Правильно сушіть ганчірки. Після використання не залишайте їх зім’ятими у відрі або закритому контейнері. Вологе середовище сприяє розмноженню мікроорганізмів. Періть серветки за інструкцією. Температура води, допустимість відбілювачів і спосіб сушіння залежать від матеріалу. Зберігайте чисті серветки окремо від використаних. Для зручності можна виділити окремі кошики або підписані контейнери.

Варто пам’ятати, що колір сам по собі не знезаражує тканину. Він допомагає розмежувати зони, а гігієнічний результат залежить від регулярного прання, правильного використання мийних засобів і дотримання правил прибирання.

FAQ

Що означають кольори серветок для прибирання?

У поширеній системі кольорового маркування червоні серветки використовують для туалету, жовті — для поверхонь у ванній кімнаті, сині — для загального прибирання, зелені — для кухні. Фіолетові можуть призначатися для сухого прибирання, а чорні — для догляду за автомобілем. Однак схема залежить від виробника та конкретних правил прибирання.

Якого кольору серветка для кухні та туалету?

Для кухонних стільниць і поверхонь, де готують їжу, зазвичай використовують зелені серветки. Для унітаза та підлоги біля нього — червоні або рожеві. Ці ганчірки потрібно зберігати окремо й ніколи не міняти місцями, навіть після візуального очищення.

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