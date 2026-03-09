- Дата публікації
Що означають сльози кота: це ознака емоцій чи тривожний сигнал для здоров’я
Багато власників помічають, що їхні коти інколи мають вологі очі або видають протяжні звуки, схожі на плач. Це часто породжує думку, що кіт «плаче від смутку», як людина.
Насправді котяча поведінка зовсім інша: коти висловлюють дискомфорт, потреби або стрес через голос і міміку, а не через емоційні сльози.
Коти не плачуть так, як люди. У людей сльози виникають під час сильних емоцій — суму, радості чи страху. У котів сльози не є способом вираження почуттів.
Натомість кіт може видавати звуки, які людям здаються плачем: за умови болю, страху, самотності або коли хоче привернути увагу. Навіть якщо тварина «жаліється», це не супроводжується емоційною сльозотечею, як у людей.
Котячі звуки: що це означає
Те, що власники називають котячим плачем, насправді є різними типами вокалізації. Вони залежать від віку, породи, характеру та обставин. Найпоширеніші варіанти звуків:
виття;
гучне нявкання;
тихе скиглення.
Іноді коти видають короткі «щебетливі» звуки або уривчасті нявкання, коли збуджені чи незадоволені. За сильного стресу вокалізація стає довшою, різкою та настирливою — це сигнал дискомфорту, а не емоційного плачу.
Основні причини котячого «плачу»
Голосні нявкання та виття зазвичай мають практичне пояснення:
Голод — коти швидко запам’ятовують час годування. Порожня миска чи затримка їжі можуть спонукати тварину голосно нявкати.
Потреба вийти або зайти — коли двері зачинені — частина контролю території. Нявкання допомагає отримати доступ до потрібної кімнати.
Потреба в увазі — кіт може «кликати» власника, коли йому бракує взаємодії: погладжування, ігри або присутності людини.
Невдоволення — якщо кота змушують робити те, чого він не хоче (тримати на руках, саджати у переноску), він може протестувати виттям або різким нявканням.
Страх — нова людина, гучний звук або інша тварина можуть спричинити переляк і загрозливу вокалізацію.
Погане самопочуття — різкі зміни поведінки, часте нявкання або зміни у харчуванні й туалетних звичках можуть свідчити про біль або хворобу. У такому разі слід звернутися до ветеринара.
Сльозотеча у котів: що означає
Якщо у кота сльозяться очі, це зазвичай не емоційний плач, а фізіологічна або медична причина. Такий стан називають епіфора: надлишкове сльозовиділення через проблеми з слізними шляхами або подразнення.
Сльози виконують важливу функцію — зволожують око, змивають пил та захищають поверхню. Проблема виникає, коли:
з’являються плями на шерсті;
є виділення та почервоніння;
кіт мружиться або тре очі лапою.
Найпоширеніші причини сльозотечі:
Вірусні та бактеріальні інфекції очей.
Алергічний кон’юнктивіт.
Ураження рогівки, подразнення або мікротравми.
Якщо ви помітили симптоми — почервоніння, виділення або зміни поведінки кота — не відкладайте візит до ветеринара. Вчасне обстеження допоможе уникнути ускладнень і зберегти здоров’я очей вашого улюбленця.