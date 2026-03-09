Що означають сльози кота: це ознака емоцій чи тривожний сигнал для здоров’я

Чи можуть коти плакати / © pexels.com

Насправді котяча поведінка зовсім інша: коти висловлюють дискомфорт, потреби або стрес через голос і міміку, а не через емоційні сльози.

Коти не плачуть так, як люди. У людей сльози виникають під час сильних емоцій — суму, радості чи страху. У котів сльози не є способом вираження почуттів.

Натомість кіт може видавати звуки, які людям здаються плачем: за умови болю, страху, самотності або коли хоче привернути увагу. Навіть якщо тварина «жаліється», це не супроводжується емоційною сльозотечею, як у людей.

Котячі звуки: що це означає

Те, що власники називають котячим плачем, насправді є різними типами вокалізації. Вони залежать від віку, породи, характеру та обставин. Найпоширеніші варіанти звуків:

виття;

гучне нявкання;

тихе скиглення.

Іноді коти видають короткі «щебетливі» звуки або уривчасті нявкання, коли збуджені чи незадоволені. За сильного стресу вокалізація стає довшою, різкою та настирливою — це сигнал дискомфорту, а не емоційного плачу.

Основні причини котячого «плачу»

Голосні нявкання та виття зазвичай мають практичне пояснення:

Голод — коти швидко запам’ятовують час годування. Порожня миска чи затримка їжі можуть спонукати тварину голосно нявкати. Потреба вийти або зайти — коли двері зачинені — частина контролю території. Нявкання допомагає отримати доступ до потрібної кімнати. Потреба в увазі — кіт може «кликати» власника, коли йому бракує взаємодії: погладжування, ігри або присутності людини. Невдоволення — якщо кота змушують робити те, чого він не хоче (тримати на руках, саджати у переноску), він може протестувати виттям або різким нявканням. Страх — нова людина, гучний звук або інша тварина можуть спричинити переляк і загрозливу вокалізацію. Погане самопочуття — різкі зміни поведінки, часте нявкання або зміни у харчуванні й туалетних звичках можуть свідчити про біль або хворобу. У такому разі слід звернутися до ветеринара.

Сльозотеча у котів: що означає

Якщо у кота сльозяться очі, це зазвичай не емоційний плач, а фізіологічна або медична причина. Такий стан називають епіфора: надлишкове сльозовиділення через проблеми з слізними шляхами або подразнення.

Сльози виконують важливу функцію — зволожують око, змивають пил та захищають поверхню. Проблема виникає, коли:

з’являються плями на шерсті;

є виділення та почервоніння;

кіт мружиться або тре очі лапою.

Найпоширеніші причини сльозотечі:

Вірусні та бактеріальні інфекції очей. Алергічний кон’юнктивіт. Ураження рогівки, подразнення або мікротравми.

Якщо ви помітили симптоми — почервоніння, виділення або зміни поведінки кота — не відкладайте візит до ветеринара. Вчасне обстеження допоможе уникнути ускладнень і зберегти здоров’я очей вашого улюбленця.